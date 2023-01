Fast zehn Millionen fehlen : Usain Bolt sucht sein Geld

Er ist Weltrekordler, hat acht olympische Goldmedaillen gewonnen und im Laufe seiner Karriere eine Menge Geld verdient. Doch vor ein paar Tagen wurde Usain Bolt erstmals klar, dass ein erheblicher Teil davon auf mysteriöse Weise von seinem Konto bei einem jamaikanischen Finanzberatungsunternehmen verschwunden ist. Zeitungsberichte auf der Insel sprechen von einem Verlust von umgerechnet 9,5 Millionen Euro. Mittlerweile ermittelt die staatliche Finanzaufsicht.

Im Verdacht steht eine Angestellte der Firma Stocks & Securities Ltd. Bolt ist offensichtlich nur einer von dreißig Geschädigten, zu denen unter anderem auch ein Parlamentsabgeordneter gehören soll. Der ehemalige Leichtathlet ist allerdings der erste, der seinen Fall an die Öffentlichkeit brachte.

Bolts Bilanz als Investor nicht überragend

Der Zeitung „Jamaican Observer“ zufolge wurde eine verdächtige Finanzberaterin in der vergangenen Woche vom Betrugsdezernat der Polizei vernommen. Sie soll dort erklärt haben, das Geld für die Arztkosten eines Familienangehörigen aufgewandt zu haben, der sich im Ausland behandeln lassen musste.

Abgesehen von diesem Betrugsfall wirkt Bolts Bilanz als Investor übrigens nicht überragend. So stellte der von ihm mitgegründete E-Bike-Verleiher „Bolt Mobility“ mit Sitz in Miami letzten Sommer in mehreren Städten in den Vereinigten Staaten abrupt und ohne Begründung seinen Betrieb ein und ließ städtische Verwaltungen mit den Fahrrädern an öffentlichen Sammelstellen und Ladestationen zurück.

Das Projekt eines Mini-Elektroautos namens Bolt Nano mit Platz für zwei, das er 2019 auf einer Messe in Paris vorgestellt hatte, kam nie über die Phase der Prototypenentwicklung hinaus.

Immerhin machte der 36-Jährige bei seinen musikalischen Ambitionen zwischendurch Fortschritte. Bolt veröffentlichte 2021 zusammen mit seinem Manager Nugent Walker sein erstes Album „Country Yutes“. Gegenüber dem Londoner Boulevardblatt „The Sun“ signalisierte er die Absicht, Livekonzerte mit britischen Künstlern auf die Beine zu stellen. Allerdings: Auch dieses Projekt stockt. Immerhin gibt es als Hinterlassenschaft ein Youtube-Video mit Bolt als Komparsen. Es konnte mehr als 1,5 Millionen Klicks verzeichnen.