Teamkollege von Phelps : Anklage nach Sturm ins Kapitol gegen Olympiasieger

Gegen den mutmaßlich am Sturm auf das Kapitol in Washington beteiligten Schwimm-Olympiasieger Klete Keller geht die amerikanische Staatsanwaltschaft vor. Die Bundesanwaltschaft in Washington erhob am Mittwoch formale Beschuldigungen gegen den 38-Jährigen wegen widerrechtlichen Eindringens in das Kongressgebäude, gewalttätigen Verhaltens oder Störung der öffentlichen Ordnung sowie Behinderung der Sicherheitskräfte.

Die Bundespolizei FBI habe Keller als Teilnehmer der Ausschreitungen vom Mittwoch vergangener Woche identifiziert, teilten die Ermittler mit. Er habe im Kapitol eine mutmaßlich offizielle Jacke des amerikanischen Olympiateams sowie ein Armband mit der Aufschrift „Olympisches Team der Vereinigten Staaten“ getragen.

Bereits am Dienstag hatten amerikanische Medien berichtet, dass Keller von Menschen aus dem Schwimmsport auf Aufnahmen der Ausschreitungen im Kapitol erkannt worden sei. Keller gewann 2004 Olympia-Gold mit Michael Phelps, Ryan Lochte und Peter Vanderkaay in der 800-Meter-Freistil-Staffel und war auch 2008 Teil des Sieger-Teams, kam im Finale aber nicht zum Einsatz. Darüber hinaus holte er bei Olympischen Spielen noch eine Silber- und zwei Bronzemedaillen.

Anhänger des abgewählten Präsidenten Donald Trump hatten das Kapitol gestürmt, als dort eine Sitzung des Kongresses zur formellen Bestätigung des Wahlsieges von Joe Biden bei der Präsidentschaftswahl stattfand. Eine Trump-Anhängerin wurde im Kapitol erschossen, ein Polizist erlag am Tag danach seinen bei den Konfrontationen erlittenen Verletzungen. Drei weitere Menschen starben bei medizinischen Notfällen während der Ausschreitungen.

Die Staatsanwälte ermittelten in den vergangenen Tagen gegen rund 170 Verdächtige, die beim Sturm auf das Kapitol beteiligt gewesen sein sollen. Die Untersuchung ist eine der umfangreichsten in der Geschichte des Justizministeriums. „Der Umfang der Untersuchungen in diesen Fällen ist beispiellos“, sagte Staatsanwalt Michael Sherwin. „Ich denke, wir werden Hunderte Straftatbestände haben.“ Sein Büro teilte mit, dass auch zwei Polizisten, die außerhalb des Dienstes waren, in Zusammenhang mit den Unruhen in Washington angeklagt werden.