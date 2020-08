Protest im amerikanischen Sport : Die Botschaft auf dem Rücken

Die Liste der kurzen Slogans und Wörter, die sich ein Basketball-Profi der nordamerikanischen Profiliga NBA auf sein Trikot drucken lassen darf, ist ziemlich lang. Weshalb zumindest theoretisch für jeden Spieler, der seit dem Neustart der NBA-Saison im Vergnügungspark von Walt Disney an der Peripherie von Orlando antritt, irgendetwas dabei sein dürfte. Das Sortiment reicht von „Black Lives Matter“, der allgegenwärtigen Parole aus der Protestbewegung gegen Polizeibrutalität, über Pauschalbegriffe wie „Liberation“ und „Ally“ bis hin zu kryptischen Deklamationen wie „Group Economics“, einem Begriff aus dem schwarzen Amerika, der auf die politische Relevanz und das wirtschaftliche Potential der Minderheit anspielt.

Jimmy Butler, Flügelspieler bei den Miami Heat, seinem vierten Team in neun Jahren, und ein Mann, der einst den Innenspiegel seines Autos abbrach, um sich durch diesen Akt ständig daran zu erinnern, lebensphilosophisch „niemals zurückzuschauen“, reichte das Angebot nicht. Also trat er nach der Corona-Pause zur Wiederaufnahme der Saison Anfang August zum Spiel gegen die Denver Nuggets in einem Trikot ohne Aufschrift an.