Radrennen Race across America : Der Extremist und sein abenteuerlicher Trip

450 Kilometer am Tag bei nur vier Stunden Schlaf: Auf Martin Neitzke wartet die ultimative Prüfung in der Szene – das Race across America. Wird seine Strategie aufgehen?

Mit Grenzgängen auf dem Rad, mit totaler Erschöpfung auf der einen und abnormen Höhenflügen auf der anderen Seite, ist Martin Neitzke vertraut. In der Theorie – der Titel seiner Magisterarbeit lautete einst: „Psychophysischer Beanspruchungseffekt mehrtägiger Ausdauerbelastung“. Und in der Praxis. Schließlich hat der Darmstädter in (Etappen-)Rennen schon Afrika, Südamerika und Europa durchquert.

Formate wie das Race across Germany, das nonstop von Flensburg nach Garmisch führt, sind für ihn nicht beängstigende Extrembelastung, sondern eher herausfordernde Fahrradtour. Unlängst am 1. Mai hat Neitzke mal wieder einen 24-Stunden-Ritt unternommen: In 23 Stunden und 59 Minuten (reine Fahrtzeit: 22 Stunden) absolvierte er die 619 Kilometer von Frankfurt an der Oder bis pünktlich zum Start des hessischen Klassikers Eschborn-Frankfurt.