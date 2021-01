Entsetzen nach Unruhen : „Was wäre passiert, wenn das Schwarze gewesen wären?“

Aktualisiert am

Kritik aus dem Sport: Sicherheitskräfte im amerikanischen Kapitol Bild: dpa

Kaum eine Liga im amerikanischen Sport hat sich so für einen Wandel in der Gesellschaft eingesetzt und Rassismus verurteilt wie die NBA. Nach dem Sturm auf das Kapitol gibt es dort nun heftige Kritik am Verhalten der Sicherheitskräfte.