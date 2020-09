Trump sieht „tragischen Fehler“ : Die Geldmaschine und das Virus

Donald Trump und Gattin Melania beim College-Football im Januar in New Orleans Bild: Imago

Sie hatten lange mit einer Entscheidung gezögert. Aber vor vier Wochen gaben zwei der großen Einrichtungen im amerikanischen College-Sport – die „Big Ten“ und die „Pac 12“ – bekannt, dass es bis auf weiteres keine Rückkehr zur Normalität gibt: Die traditionell im Herbst stattfindenden Wettbewerbe all ihrer Universitätsmannschaften wurden verschoben. Denn das Risiko für die Aktiven, sich mit dem Coronavirus anzustecken, sei einfach zu groß. Hochschulen in den Vereinigten Staaten organisieren ihre Wettbewerbe in sogenannten „Conferences“. Die funktionieren wie regional verankerte Ligen, und zwar in einer Vielzahl von Disziplinen. Eine Auslese-Ebene, auf der sich die Besten jedes Jahr für die nationalen Meisterschaften qualifizieren.

Ihr bedeutendstes Entertainment-Produkt ist jene Sportart, die seit Jahrzehnten jeden Herbst vor bis zu 100.000 Zuschauern in riesigen Stadien uramerikanische Instinkte bedient. Die Mixtur aus körperlicher Härte, militärischer Disziplin und einem unreflektierten Wir-Gefühl – sie gibt es nur im Football. Die Bezeichnungen mancher Conferences dürften Außenstehende verwirren. Denn die „Big Ten“, die im Mittleren Westen entsprang, wuchs mittlerweile auf vierzehn Bildungseinrichtungen heran, ohne dass dies im Namen berücksichtigt wurde. Darunter befinden sich alteingesessene wie die University of Michigan in Ann Arbor, die seit 1901 elfmal amerikanischer Meister wurde, oder Ohio State in Columbus mit einer Bilanz von acht Titeln auf nationaler Ebene. Anders „Pac 12“, die sich ursprünglich auf zehn Universitäten entlang der Pazifischen Küste beschränkte. Sie aktualisierte ihren Namen, als sie vor ein paar Jahren ihre Tentakel ins Landesinnere bis nach Colorado und Utah ausstreckte.

Grenzenlose kommerzielle Energie

Was die Zusammenschlüsse gemeinsam haben, ist eine scheinbar grenzenlose kommerzielle Energie. Die „Big Ten“ etwa produziert jedes Jahr Umsätze von mehr als 700 Millionen Dollar. Davon werden allein 250 Millionen durch Fernseheinnahmen generiert. Der Brutto-Effekt ist sehr viel größer. Denn die Spiele sorgen vor Ort für Umsätze in Kneipen und in Fanshops und für Tausende von Teilzeitjobs in den Arenen sowie für Umsatzsteuereinnahmen für die staatlichen Haushalte.

Kein Wunder, dass sich angesichts solcher Abhängigkeitsverhältnisse nicht alle Conferences zu einer Politik der Vorsicht durchrangen. „Wenn da nicht so viel Geld eine Rolle spielen würde, hätten wir doch gar keine Diskussionen“, sagte Randy Edsall, Football-Cheftrainer der University of Connecticut, die den Sportbetrieb bis zum Ende der Corona-Krise eingestellt hat und keiner Conference angehört. Football sei schließlich nur ein Spiel. „Es geht doch nicht um Leben und Tod.“ Edsall meinte das nicht etwa zynisch, sondern versuchte, mit seiner Aussage den eigentlichen Stellenwert von Sport in der Gesellschaft zu beschreiben. Denn tatsächlich geht es für zahllose Menschen in den Vereinigten Staaten angesichts der Pandemie um Leben und Tod. Die Zahl der Sterbefälle, die von offizieller Seite auf das Virus zurückgeführt werden, kletterte in diesem Monat auf über 190.000, die der Infizierten auf über sechs Millionen. Verbunden mit einer Massenarbeitslosigkeit von fast zehn Prozent.