Für oder gegen Trump? : Amerikanische Sportler im Wahlkampf

So gespalten wie das Land ist auch die Sportwelt in den Vereinigten Staaten. Allerdings hat die Zahl der Trump-Fans nicht nur wegen der „Black Lives Matter“-Bewegung deutlich abgenommen.

Es war ein heißer Samstag im Juli auf einem Golfplatz eine Stunde außerhalb von New York, als der ehemalige Football-Profi Brett Favre einen Teil der Qualitäten seines Präsidenten aus nächster Nähe erlebte. Wenn es schwierig wird, zum Beispiel auf den Grüns, hebt er den Ball gerne auf und verzichtet auf den Putt. Und unterwegs spielt er so schnell, dass es seinen Partnern schwerfällt mitzuhalten.

Eine Marotte, die der Golf-Journalist Rick Reilly in seinem jüngst erschienenen Buch „Der Mann, der nicht verlieren kann“ so erklärte: Donald Trump sei ein notorischer Schummler, der sich dabei möglichst nicht erwischen lassen will. Favre, der 1997 mit den Green Bay Packers den Super Bowl gewonnen hatte, war trotzdem zufrieden. „Er war nett und charmant, besonders wenn man bedenkt, welchem Stress er ausgesetzt ist.“