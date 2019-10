Kampf in Chicago : „Bitte betet für Pat“: Boxer nach K.o. im Koma

Der amerikanische Profiboxer Patrick Day befindet sich nach seiner K.o.-Niederlage am Samstagabend beim Kampfabend in Chicago im Koma. Der 27-Jährige war nach mehreren schweren Kopftreffern seines weiter unbesiegten Landsmannes Charles Conwell zu Boden gegangen. Der bewusstlose Day wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gefahren. Der übertragende TV-Sender DAZN berichtete, dass Day auf der Fahrt in die Klinik einen Schlaganfall erlitten habe und künstlich beatmet werden musste. ESPN vermeldete, dass Day notoperiert wurde und dabei wohl ins Koma gefallen sei. Unklar ist noch, ob er von den Ärzten in ein künstliches Koma versetzt wurde.

„Bitte betet für Pat! Komm gesund nach Hause“, twitterte Charles Conwell. Der Olympiateilnehmer von Rio 2016 hatte den Fight dominiert und seinen Gegner bereits in der vierten und achten Runde auf die Bretter geschickt. In der zehnten Runde beendete Ringrichter Celestino Ruiz den Kampf, nachdem Day nach einer schweren Rechten und Linken Conwells mit dem Kopf hart auf den Boden aufgeschlagen war. Day hat einen Kampfrekord von 17 Siegen, einem Unentschieden und vier Niederlagen. Der 21 Jahre alte Conwell hat seine bisherigen zehn Profikämpfe gewonnen.

„Unsere tiefsten Gebete sind jetzt mit Patrick“, twitterte Promoter Eddie Hearn. Der Kampf zwischen Day und Conwell fand im Vorprogramm der Schwergewichts-Premiere von Alexander Ussyk statt. Der Ukrainer siegte in der ausverkauften Wintrust Arena gegen den 38-jährigen Chazz Witherspoon in der achten Runde durch Technischen K.o. Der frühere Cruisergewichts-Champion Ussyk dominierte seinen sechs Jahre älteren Gegner nach Belieben, landete mit der linken Schlaghand und diversen Kombinationen immens viele Treffer. In der Pause nach der siebten Runde brach der Ringrichter das ungleiche Duell ab.