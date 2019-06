Pebble Beach : Die Golf-Kathedrale

Die Pebble Beach Golf Links feiern in diesem Jahr ein Jubiläum. Vor exakt hundert Jahren wurde der Platz auf der Monterey-Halbinsel eröffnet. Zur Feier des Tages kommen die besten Profis der Welt an die kalifornische Pazifikküste. Von Donnerstag bis Sonntag wird auf dem Platz, den Sandy Tatum, der ehemalige Präsident des amerikanischen Golfverbands USGA, als „die Sixtinische Kapelle des amerikanischen Golf“ bezeichnete, die 119. US Open ausgetragen. Zum sechsten Mal wird dieses Major auf diesem Platz ausgespielt, mehr als auf jedem anderen in den vergangenen fünfzig Jahren.

Die Pebble Beach Golf Links können sich rühmen, 1972 als erster öffentlicher Golfplatz von der USGA für ihre nationale Meisterschaft ausgewählt worden zu sein. 2023 findet die US Women’s Open hier statt, 2027 kehrt die US Open wieder auf den Küstenstreifen am weltberühmten 17-Mile-Drive zurück. Noch immer ist der Platz für Hobbyspieler zugänglich. „Ich erinnere mich, als ich mit meinem Vater als Neun- oder Zehnjähriger erstmals hier gespielt habe. Da hat es noch weniger als hundert Dollar Greenfee gekostet“, erzählte Tiger Woods.

Mittlerweile kostet eine Runde auf den Pebble Beach Golf Links in der Hauptsaison 550 Dollar, hinzu kommen weitere 150 Dollar für den Caddie. Und um sicher eine Startzeit auf diesem Platz zu erhalten, der als einer der schönsten und spektakulärsten der Welt gilt, muss man in einem der drei zum Resort gehörenden Hotels wohnen. Die Übernachtungspreise beginnen bei 940 Dollar – und trotzdem kommen jedes Jahr Golfer aus aller Welt, um sich einen Lebenstraum zu erfüllen.

Pro Jahr werden 62.000 Runden auf den 18 Löchern gespielt. Weil sich die Spielbahnen 4 bis 10 sowie 17 und 18 grandios an die spektakuläre Pazifiksteilküste der Carmel Bay schmiegen, wird immer von der „glücklichsten Begegnung von Land und Meer“ geschwärmt. „Die Szenerie ist so spektakulär, dass man leicht abgelenkt wird und es schwerfällt, sich auf Golf zu konzentrieren“, sagt Rich Beem, der PGA Champion von 2002, der jetzt als Fernsehkommentator arbeitet. Jack Nicklaus, der 1972 die US Open in Pebble Beach gewann, sagte gar: „Wenn ich in meinem Leben noch eine Runde spielen dürfte, ich würde sie in Pebble Beach spielen.“

Nach modernen Maßstäben gilt der Platz mit 7075 Yards (6469 Meter) bei Par 71 für Profis als eher kurz. „Aber er ist tricky“, sagt Woods. Die Grüns sind im Schnitt nur 325 Quadratmeter groß, dafür aber werden diese Grüns von 118 Bunkern bewacht, sechs mehr als auf dem Old Course von St. Andrews in Schottland. „Ich hatte ganz vergessen, wie klein die Grüns sind, wenn sie hart und schnell werden, dann sind sie richtig winzig“, sagte Tiger Woods, der bei seinem Rekordsieg im Jahr 2000 mit 15 Schlägen Vorsprung auf 72 Grüns 34 Mal mit einem Putt auskam, eine schier unglaubliche Leistung. „Ich habe damals einfach fast alles gelocht“, erinnert sich Woods, der 2000 den Grundstein zum „Tiger Slam“ legte, dem Gewinn aller vier Majors in Folge.

Um sich diesmal auf die Herausforderung der am Nachmittag oft holprigen Grüns aus Rispengras (Poa Annua) einzustellen, ließ Woods seinen Putting Coach Matt Killen einfliegen. Statt am Dienstag auf dem Platz eine Übungsrunde zu drehen, verbrachte Woods die meiste Zeit auf dem Übungsgrün. Die Statistik weist aus, dass er sich in diesem Teil des Spiels verbessern sollte. Die Kategorie „Strokes gained“, die nach einer komplizierten mathematischen Formel berechnet, wie ein Spieler im Verhältnis zur Konkurrenz abschneidet, führt Woods beim Putting auf der PGA Tour nur auf Rang 73. Beim einzigen Turnier, das Woods nach der PGA Championship spielte, hatte er als Neunter keine Siegeschance.

Mehr zum Thema 1/

Dennoch, die Wetter setzen auf den Superstar. Gemeinsam mit dem Nordiren Rory McIlroy, der am Sonntag bei der Canadian Open die Konkurrenz mit einer Schlussrunde von 61 Schlägen dominierte und mit sieben Schlägen Vorsprung gewann, rangiert der Weltranglistenfünfte Woods mit einer Quote von 10:1 hinter den letzten Siegern der US Open, seinen amerikanischen Landsleuten Brooks Koepka und Dustin Johnson (beide 7:1). Der Weltranglistenerste Koepka, der die letzten beiden US Open gewann, fühlte sich wie schon häufig zurückgesetzt, weil er in einem der Werbespots des übertragenden Senders Fox nicht erwähnt wurde. Dabei kann der 29 Jahre alte Primus etwas schaffen, was seit hundert Jahren niemand mehr vollbracht hat: einen Hattrick bei den US Open.

Der einzige Deutsche im Feld, Martin Kaymer aus Mettmann, gilt als Außenseiter, auch wenn er beim Memorial-Turnier vor zwei Wochen als Führender auf die Schlussrunde gegangen war. Er verspielte zwar den Sieg, rückte aber dank des dritten Platzes von Rang 187 auf 97 in der Branchenhackordnung vor, ein Aufwärtstrend, den er in Pebble Beach fortsetzen will. Dass der Platz ihm liegt, bewies der 34 Jahre alte Rheinländer bei der letzten US Open 2010. Beim Sieg des Nordiren Graeme McDowell belegte der US-Open-Champion von 2014 den geteilten achten Platz.