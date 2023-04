Aktualisiert am

US-Basketballerin : Brittney Griner will nie wieder im Ausland spielen

„Harte Zeiten sind mir nicht fremd“, sagte Griner. Bild: dpa

Brittney Griner spricht auf der ersten Pressekonferenz nach ihrer Freilassung über die Haft in Russland. Und darüber, was ihr in harten Zeiten half.