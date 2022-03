Aktualisiert am

Cannabis-Öl im Gepäck : US-Basketball-Olympia-Siegerin in Russland festgenommen

Inmitten heftiger Spannungen zwischen Moskau und Washington wegen des Ukraine-Krieges haben die russischen Behörden nach eigenen Angaben eine US-Basketballspielerin und zweifache Olympia-Siegerin wegen mutmaßlichen Drogenbesitzes festgenommen. Der Vorfall scheint schon einige Tage zurückzuliegen. Im Februar sei das Handgepäck der Sportlerin durchsucht worden, die aus New York nach Russland eingereist sei, erklärte die russische Zollbehörde am Samstag. Dabei seien „Verdampfer“ und „eine Flüssigkeit mit besonderem Geruch“ gefunden worden. Der Basketball-Dachverband der USA teilte am Samstag mit, dass es sich um die Spielerin Brittney Griner handle.

Ein Experte habe festgestellt, dass es sich um berauschendes Cannabis-Öl handele, hieß es von russischer Seite weiter. Nach Angaben der Zollbehörde drohen Griner, die ein Mitglied der Nationalen Basketball-Vereinigung der Frauen (WNBA) ist, fünf bis zehn Jahre Haft.

Verband stellt sich hinter Griner

USA Basketball, der Dachverband der gleichnamigen Sportart in den USA, erklärte im Kurzbotschaftendienst Twitter, die rechtliche Situation Griners sei bekannt und werde genau verfolgt. „Brittney hat sich während ihrer langen Zeit bei USA Basketball immer äußerst professionell verhalten, und ihre Sicherheit und ihr Wohlergehen sind unser Hauptanliegen“, erklärte der Verband.

Das Team der 31-jährigen Sportlerin erklärte am Samstag: „Wir lieben und unterstützen Brittney, und zu diesem Zeitpunkt ist unsere Hauptsorge ihre Sicherheit, ihre körperliche und geistige Gesundheit und ihre sichere Rückkehr nach Hause.“

Viele Frauen aus der WNBA spielen außerhalb der Saison in europäischen Basketball-Ligen, darunter auch der russischen und der ukrainischen. Sie besser dadurch ihr Gehalt auf.