Als erster Deutscher ist Dirk Nowitzki nun in der Hall of Fame des nordamerikanischen Basketballs. Er hat Mitspieler mitgezogen, Gegner gewürdigt – und Nachfolger inspiriert.

Das ist ein schöner Zufall. Während die deutsche Basketball-Nationalmannschaft sich in Hamburg den letzten Schliff gab auf dem Weg zur WM in zwei Wochen, wurde Dirk Nowitzki die größte Ehre in der Welt dieses Sports zuteil. In der Nacht zum Sonntag nahm ihn der Basketball der Vereinigten Staaten feierlich als ersten Deutschen in seine Hall of Fame auf.

Der Würzburger hatte viel Zeit, sich darauf vorzubereiten. Schon zum Ende seiner Karriere bei den Dallas Mavericks vor vier Jahren stand fest, wohin ihn sein Erfolg noch bringen würde: 31.560 Punkte, Rang sechs in der Liste der erfolgreichsten Korbschützen der amerikanischen Profiliga NBA – das ist „nur“ ein Detail seiner gewaltigen Wirkung.