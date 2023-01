Der Unsinn von Ratgebern : Rein in die Komfortzone!

Mit dem Bungee-Seil eine Klippe hinunter? Erzeugt bestimmt ein super Gefühl. Aber was ist mit denen, die zurückwollen in die Komfortzone, die genug haben vom Leben im Panic Room? Eine Glosse.

Jetzt mal alle aufstehen und raus aus der Komfortzone, aber zügig! Will hier keinen mehr sehen. Rausgetreten ins Unbehagliche, ins Unbequeme. Das macht stark, unabhängig, lässt einen wachsen.

Wenn man, zum Beispiel, Höhenangst hat und sich nur in der Ebene komfortabel fühlt, dann stürzt man sich am besten mit dem Bungee-Seil, wahlweise dem Wingsuit eine Klippe hinunter oder springt gleich von der Golden Gate Bridge. Und wenn man unten ankommt und noch lebt, dann ist man (wenn ich Dutzende Ratgeber recht verstehe) sehr viel selbstbewusster, stärker, zufriedener, erfolgreicher, lebenswerter, leistungsfähiger, großartiger, insgesamt viel wertvoller als zuvor. Einer phantastischen psychischen und beruflichen Superkarriere steht dann rein gar nichts mehr im Wege. Alles nur erreichbar jenseits der Komfortzone, dort, wo das wahre Leben erst beginnt.

Anregung zur Gegenbewegung

Schon toll, was diese Ratgeber einem alles mit auf den Lebensweg geben. Die Erkenntnis, dass das Schlimmste, was im Leben, auch im Sport, je passieren kann, dies ist: Komfort, Zufriedenheit. Deshalb verwechselt sich ja auch jeder Hobbysportler mit einem Hochleistungsathleten, dessen Leben nur in den wenigsten Fällen mit Zufriedenheit zu tun hat. Superstars, behaupte ich mal, kennen keine Komfortzone, außer in ihren Rolls-Royces vielleicht. Mit solchen Athleten vermessen sich jede Menge Hobbysportler. Jeder sein eigener Sklaventreiber.

Deshalb, liebe Ratgeberschreiber, würde ich mal eine kleine Gegenbewegung anregen. Schreibt doch mal nicht „Raus aus der Komfortzone!“ und irgendwelche Copy-Paste-Tipps dazu, sondern schreibt mal „Rein in die Komfortzone!“. Interessiert auf jeden Fall alle, die ihr schon in den Panic Room reingeschrieben habt. Die jetzt bei Yoga, Buddha und Achtsamkeit und was weiß ich noch alles einen Weg zurück suchen in die Komfortzone, ins Wohlergehen, das ja nicht Stillstand bedeuten muss, sondern sich auch weit ausdehnen lässt mit Augenmaß und Köpfchen.

Wer die brachiale Ratgeber-Methode – Raus hier! – dennoch bevorzugt, dem sei eine Teemischung von Soleil & Maya empfohlen mit dem schönen Namen „Komfortzone Nr. 00“. Zwar steht der übliche Unsinn auf dem Etikett: „Das Leben beginnt außerhalb deiner Komfortzone“, aber, so heißt es weiter, biete der Tee aus Brennnessel, Melisse, Schachtelhalm, Frauenmantel, Himbeerblättern, Johanniskraut, Schafgarbe und Lavendel die Sicherheit, jederzeit zurückkehren zu können.

Der Schachtelhalm zum Beispiel, das war mir neu, könne wilde Energie bereitstellen und gleichzeitig sagen: Sei sanft zu dir! So ist er es, der sprechende Schachtelhalm, der uns ein wenig Hoffnung gibt im ewigen Kampf zwischen stiller Zufriedenheit und brachialer Optimierung.