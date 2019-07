Südkorea : Unglück in Nachtclub überschattet Schwimm-WM: Tote und Verletzte

In der Nähe des Athletendorfs in Südkorea ist es zu einem tödlichen Zwischenfall gekommen. Bei einem Einsturz in einem Nachtclub wurden auch mehrere WM-Teilnehmer verletzt.

Ein Unglück in einem Nachtclub in der Nähe des Athletendorfes überschattet die Schwimm-WM im südkoreanischen Gwangju. Berichten der südkoreanischen Nachrichtenagentur Yonhap zufolge, die sich auf Behörden der Stadt beruft, sind bei einem Einsturz in dem Gebäude in der Nacht auf Samstag zwei Menschen ums Leben gekommen und mindestens zehn verletzt worden.

Unter den Verletzten sollen auch Sportler der Weltmeisterschaft gewesen sein – hauptsächlich Wasserballerspieler. Schwer verletzt wurde von ihnen aber offenbar niemand. Das WM-Organisationskomitee gab bekannt, dass acht Athleten mit kleineren Verletzungen behandelt wurden und danach ins Athletendorf zurückgekehrt seien. Ein weiterer WM-Starter müsse am Samstag genäht werden.

Mitglieder der deutschen Nationalmannschaft waren nach Angaben des Deutschen Schwimm-Verbandes (DSV) nicht am Unglücksort. „Wir sind alle zutiefst bestürzt. Unser ganzes Mitgefühl gilt den Verletzten und weiteren Betroffenen“, hieß es in einer DSV-Mitteilung.

Der Schwimm-Weltverband erklärte: „Die FINA überprüft die Situation sorgfältig und wird alle Maßnahmen einleiten, um die Gesundheitsversorgung sicherzustellen und Hilfe bereitzustellen, wann immer es nötig ist.“

„Das ist eine schreckliche Tragödie“, sagte Christopher Ramsey, Chef der amerikanischen Wasserballteams: „Spieler unserer Männer- und Frauen-Mannschaft haben den WM-Titel der Frauen gefeiert, als der Einsturz geschah.“ Ramsey betonte aber, dass alle amerikanischen Wasserballer sicher seien.

Laut Medienberichten ereignete sich der Unfall gegen 2.40 Uhr morgens. Etwa 370 Menschen sollen sich während des Unglücks in dem Nachtklub aufgehalten haben, davon sollen geschätzt 20 Ausländer gewesen sein.