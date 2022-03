Ukrainischer Athlet im Krieg : „Erst kamen die Drohnen, dann Artillerie, dann Panzer“

Der ukrainische Ultraläufer Andrii Tkachuk hat sich dem Kampf gegen Russland angeschlossen. Bei einem Gefecht wird er verletzt. Nach der Operation will er so schnell wie möglich zurück an die Front.

Andrii Tkachuk, Ultraläufer aus der Ukraine, ist bei schweren Gefechten mit russischen Streitkräften schwer ver­wundet worden. Der 36 Jahre alte Spezialist für 24-Stunden-Rennen hatte sich zu Kriegsbeginn freiwillig zum Militär gemeldet und nahm nach eigenen Angaben an Kämpfen im Süden des Landes teil.

Alexander Davydov Sportredakteur. Folgen Ich folge

Diese seien, so Tkachuk, vor allem vom Zurückweichen bestimmt. „Wir haben eine Position nach der anderen verloren“, sagte er gegenüber der F.A.Z. „Erst kamen die Drohnen, dann Artillerie, und zum Schluss rückten die Panzer vor.“ Während eines Rückzugs seiner Einheit habe ein Geschoss Tkachuks Nachbarstellung getroffen, er selbst sei durch mehrere Schrapnellsplitter verletzt wor­den.

Mehr zum Thema 1/

Derzeit wartet er in einem Mi­litärkrankenhaus auf eine Operation. „Mein Ziel ist es, so schnell wie möglich wieder an die Front zu gehen“, sagte Tkachuk. „Sie zerbomben unsere Städte. Aber wir werden sie wieder auf­bauen. Sie schlagen uns zurück, aber besiegen werden sie uns nicht. Einzelne Niederlagen kenne ich auch aus dem Sport. Aber, dass wir am Ende triumphieren, daran habe ich keine Zweifel.“