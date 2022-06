Ukrainische Leichtathletinnen : Hochspringende Freiheitskämpferinnen

Dieses Ergebnistableau strahlt in den Farben blau und gelb und selbst der Leichtathletik-Weltverband (WA) annonciert die dazugehörigen Siegerfotos als „Heartwarming moments for Ukraine“, denn es galt einen Dreifachsieg für die Sportlerinnen aus der Ukraine zu würdigen.

Beim Hochsprung der Frauen im Rahmen der Diamond League in Paris gewann am Samstag Jaroslawa Mahutschich mit der neuen Jahresweltbestleistung im Freien von 2,01 Metern. Platz 2 ging an Irina Geraschtschenko mit 1,98. Den dritten Rang ersprang Julia Lewtschenko, die 1,95 meisterte. Und höhengleich auf Platz sechs folgte noch Kateryna Tabaschnyk, ebenfalls 1,95, aber mehr Fehlversuche. Vier Ukrainerinnen, die nicht nur zur Weltelite gehören, sondern den Wettbewerb dominieren – dies ist ein außergewöhnliches Resultat, das schon zu normalen Zeiten außerhalb eines Kriegszustands bemerkenswert wäre.

Vor allem die Siegerin, Jaroslawa Oleksijiwna Mahutschich, ist mit ihren zwanzig Jahren schon zu einer landesweiten Symbolfigur der Ukraine gewachsen. Die Geschichte der jungen Sportlerin, die im März mit dem Auto 60 Stunden aus dem Kriegsgebiet flüchtete, um zur Hallen-Weltmeisterschaft nach Belgrad zu reisen, wo sie dann ohne ernsthafte Vorbereitung mit 2,02 Metern die Goldmedaille gewann, gehört zu den beliebtesten Durchhalte-Geschichten in der vom russischen Angriffskrieg verstörten Nation.

Mahutschich kehrte seitdem nicht mehr in die Ukraine zurück, trainierte erst bei ihrem Ausrüster Puma in Herzogenaurach und zog danach in diverse Trainingslager in Südeuropa, um sich von dort aus für die Höhepunkte der Saison vorzubereiten: die WM in Eugene im Juli und die EM im August in München. Zwischendurch tingelt sie mit ihrer Trainerin Tatjana Stepanowa durch die Metropolen der Leichtathletik-Welt und gewinnt, was es zu gewinnen gibt: In der Diamond-League führt Mahutschich nach drei Siegen in drei Wettbewerben mit der Maximalpunktzahl von 24.

Abseits der Leichtathletik-Stadien tritt die junge Sportlerin seit ihrem spektakulären Sieg bei der Hallen-WM und dem damit aufkommenden Medieninteresse sehr defensiv auf. Ihr Manager Aivar Karotamm schützt sie vor offiziellen Medienauftritten. Erst zur WM in Amerika möchte Mahutschich wieder in der Öffentlichkeit sprechen.

Umso mehr werden ihre Erfolge in den Sozialen Medien gewürdigt. „Lass diese Flagge nicht nur über den Köpfen dieser Sportlerinnen wehen, sondern auch über allen ukrainischen Städten“, lautet der Aufruf zum Bild des strahlenden Hochsprung-Quartetts mit Fahne auf der Jaroslawa-Mahutschich-Fanseite. Dass Sport nicht politisch ist, behauptet keiner mehr.