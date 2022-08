Ukrainische Sportler im Krieg : „An der Front kann ich etwas bewirken“

Sechs Monate schon dauert die russische Invasion in der Ukraine. Jewhen Pronin, Präsident des ukrainischen Leichtathletikverbandes, spricht über seinen Dienst in der Armee und einen Krieg ohne Regeln.

Sie waren in der vergangenen Woche bei der Leichtathletik-Europameisterschaft, bei der die Hochspringerin Jaroslawa Mahutschich und die Dreispringerin Marina Bech-Romantschuk siegten und das ukrainische Team fünf Medaillen gewann. Wie fühlt es sich an, zwischen Ihrem Einsatz im Krieg in der Ukraine und dem unbeschwerten Sportfest in München hin und her zu wechseln?

Michael Reinsch Korrespondent für Sport in Berlin. Folgen Ich folge

Absolut normal. Ich war emotional auf diesen Krieg vorbereitet. Ich kenne die Geschichte von dreihundert Jahren Unterdrückung der Ukraine durch Russland. Am 24. Februar, als der Überfall begann, bin ich statt in meine Rechtsanwaltskanzlei zur Polizei gegangen und habe mir, wie viele andere, eine Kalaschnikow geben lassen. Anfangs sicherten wir nur unser Haus, dann habe ich mich der Armee angeschlossen. Ich steuere Drohnen. Eine Kollegin ist Scharfschützin geworden. Der Krieg ist unnatürlich, nicht das normale Leben.