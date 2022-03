Elina Switolina gegen Russin : „Ich spiele für mein Land, die Armee und die Menschen“

Elina Switolina hat beim Tennisturnier im mexikanischen Monterrey gespielt und in der ersten Runde souverän gewonnen: In normalen Zeiten wäre ein solcher Auftakterfolg der Turnierfavoritin kaum der Rede wert. Dass dieses Match in der Nacht zum Mittwoch deutscher Zeit jedoch bis zum Schluss ein hochemotionales war, lag an den fürchterlichen Umständen. Switolina ist Ukrainerin, und auf der anderen Seite stand in Anastassija Potapowa eine Konkurrentin, deren Land Krieg gegen Switolinas Heimat führt.

Deshalb hatte die 27-Jährige zunächst nicht gegen die Russin antreten wollen, sich aber anders entschieden, nachdem der internationale Tennisverband ITF sowie die Profiorganisationen ATP und WTA am Dienstag die Invasion verurteilt und verfügt hatten, dass russische und belarussische Profis bis auf weiteres nicht mehr im Namen und unter der Flagge ihrer Länder an Turnieren teilnehmen durften. Dies hatten wie Switolina auch andere ukrainische Profis schon tags zuvor nach der entsprechenden IOC-Empfehlung gefordert und das Zögern der Tennisfunktionäre kritisiert.

Nach ihrem Matchball offenbarte Elina Switolina, die in Nationalfarben spielte (obenrum in Gelb, Tennisrock in Blau), wie sehr ihr der Krieg zu Herzen geht. Sie schlug sich mehrmals auf die Brust, danach sagte sie mit brüchiger Stimme: „Ich spiele hier nicht nur für mich. Ich spiele für mein Land, ich spiele für die Hilfe der ukrainischen Armee und für Menschen in Not.“

Um sich nicht länger „nutzlos“ zu fühlen, stellt sie ihr Preisgeld der Landesverteidigung zur Verfügung, im Falle des Turniersiegs wären dies 28.000 Euro. Sie durchlebe „die schlimmste Zeit ihres Lebens“, sagte Switolina, die mit ihren Eltern und Verwandten daheim in der Ukraine spricht, wann immer es möglich ist. Bei aller Traurigkeit sei sie „aber auch froh, dass ich hier Tennis spielen kann“.

Ebenso gemischte Gefühle zeigte ihre Landsfrau Dajana Jastremska. Nachdem sich die 21-Jährige die ersten zwei Kriegstage in einer Tiefgarage ihrer Heimatstadt Odessa verschanzt hatte und dann mit ihrer sechs Jahre jüngeren Schwester auf Geheiß der Eltern nach Frankreich flüchtete, gewann sie in Lyon ihr Auftaktspiel gegen Ana Bogdan. Mit ihrem Herzen sei sie in der Heimat, mit ihrem Geist auf dem Tennisplatz, sagte Jastremska nach dem Spiel, in eine ukrainische Fahne gehüllt: „Ich kämpfe für mein Land und seine Helden.“ Die Mission ist längst nicht beendet.