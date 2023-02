Aktualisiert am

Handballer sollen Handball spielen, nicht Krieg, sagt sein Manager. Also spielt Ihor Turchenko Handball, für Motor Saporischschja, in Deutschland. Er ist der beste Spieler. Und mit den Gedanken woanders.

Niemand kann sagen, was nächste Woche ist: der Ukrainer Ihor Turchenko Bild: Andreas Pein

Ob da schon Analysen kursieren, wie er sich bevorzugt dem Kreis annähert? Wann er zum Sprung ansetzt? In welche Lücken hinein er am liebsten wirft? Ihor Turchenko kommt es inzwischen häufiger so vor. Wenn er jetzt, nach knapp zwanzig Ligaspielen, zum Wurf hochsteigt, scheinen viele gegnerische Torhüter auf bestimmte Winkel und Flugbahnen eingestellt zu sein; als hätten sie ein Handbuch über seine Präferenzen studiert. Das macht die Sache nicht einfacher, wie er mit Hilfe eines Dolmetschers erklärt: „Ich muss meine Würfe sehr genau platzieren.“

Seit dem Saisonbeginn Ende August hat sich herumgesprochen, dass der Spieler mit der 17 auf dem Trikot von HK Motor Saporischschja ein ganz Besonderer ist: 22 Jahre alt, 136 Tore in 19 Spielen. Bester Werfer der zweiten deutschen Handball-Bundesliga.