Fast 100 Jahre ZSKA : Putins Armeesportklub und die Schattenseiten

Der 27. Juli 2021 dürfte Jewgeni Rylow für immer in Erinnerung bleiben. Bei den Sommerspielen in Tokio gewann der russische Schwimmstar über 100 Meter Rücken seine erste Goldmedaille. Nur drei Tage darauf folgte ein weiterer Sieg auf der 200-Meter-Distanz. Der Jubel in der Heimat war enorm. Der bisherige Karrierehöhepunkt brachte dem damals 25-Jährigen die Ehrung als Russlands Sportler des Jahres ein. Dann ist da noch ein weiteres Datum, an das Rylow ebenfalls lange denken wird: der 18. März 2022.

Alexander Davydov Sportredakteur.

An diesem Tag wurde in einer riesigen politischen Kundgebung in und um das Olympiastadion Luschniki in Moskau das achtjährige Jubiläum der Krim-Annektierung gefeiert. Der Kreml behauptete anschließend, 200.000 Menschen seien dabei gewesen. Auf der Bühne posierten für das jubelnde Publikum namhafte russische Spitzensportler. Auch Rylow war dabei. Mit dem Olympiagold um den Hals und in eine Jacke gekleidet, auf der gut sichtbar der Buchstabe Z prangte. Das Symbol für die russischen Truppen im Ukrainekrieg.