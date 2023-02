Aktualisiert am

Wer spielt, braucht keine Worte: Das gilt auch für geflüchtete Kinder aus der Ukraine. Manche singen und tanzen, andere spielen Fußball. In Frankfurter Vereinen haben sie neue Freunde gefunden.

„Mir geht es gut. Aber ich vermisse den speziellen Geruch von Kiew“: Tänzerin Asya tanzt beim Verein Frankfurter Spatzen in Frankfurt. Bild: Sandra Schildwächter

Wer tanzt, braucht keine Worte. Anastasiia Dubyna weiß das. Aus einer kleinen Box dröhnt der Beat, Körper bewegen sich im Rhythmus der Musik. Anastasiia, die alle nur Asya nennen, lächelt. „Nach dem Tanzen geht es mir jedes Mal besser als davor“, sagt sie. Tanzen macht den Kopf frei, spült die Gedanken davon. 15 Jahre ist Asya alt, wenn sie spricht, mischt sich in ihr Deutsch manchmal ihr ukrainischer Akzent.

Michael Wittershagen Zuständig für den Sport in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

Am 27. Februar des vergangenen Jahres, drei Tage nach dem entfesselten Überfall Russlands auf die Ukraine, ist Asya aus Kiew geflohen. Zusammen mit ihrer Mutter und ihrer Katze Whisper. Ihr Vater hat die drei mit dem Auto so nahe wie möglich an den Grenzübergang Tscherwonohrad gefahren.