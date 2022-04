Putin-Vertrauter Dworkowitsch : Die Schachwelt bleibt den Russen treu

18 Jahre gehörte der Präsident der Weltschachföderation der russischen Regierung an. Gegen Arkadi Dworkowitsch regt sich jedoch kaum Widerstand. Nur wenigen mucken etwas auf. Was steckt dahinter?

Krieg hin oder her – bei der Weltschachföderation FIDE bleibt alles beim Alten. Der Russe Arkadi Dworkowitsch, jahrelang Regierungsmitglied und nah dran am Kreml, ist nach dem russischen Angriff auf die Ukraine FIDE-Präsident geblieben und wird es offenbar auch weiterhin bleiben. Alles läuft augenscheinlich darauf hinaus, dass Dworkowitsch am 7. August für vier weitere Jahre an die Spitze des Weltverbands gewählt wird. Das mag auf Außenstehende irritierend wirken, in der Schachwelt regt sich dagegen wenig Widerstand. Man rechne bis Juni mit weiteren Bewerbern um das Amt, vorher wolle man sich nicht äußern, heißt es vom Deutschen Schachbund.

Dworkowitschs Ablösung wird nur von wenigen Ländern gefordert: lautstark aus der Ukraine, differenzierter aus Skandinavien und dem Baltikum. „Ich nehme keine massive Bewegung wahr, Arkadi loszuwerden“, erklärt der englische Schachorganisator Malcolm Pein, warum eine Gegenkandidatur für ihn derzeit nicht infrage komme. Dabei sieht er enorme Risiken, wenn ein Russe Präsident bleibt: „Die FIDE kann zum Außenseiter im Weltsport und zur verbotenen Zone für Unternehmen aus dem Westen werden.“