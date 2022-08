Handballteam Saporischschja : Ukrainischer Rekordmeister in der zweiten Bundesliga

Der HC Motor Saporischschja steht wohl vor der ungewöhnlichsten Saison in der Geschichte des ukrainischen Handballvereins. Noch aber muss Teammanager Dmitriy Karpuschtschenko einiges mit dem Zoll regeln. Der 45-Jährige mit dem rasierten Schädel bangt um drei in Pakistan gefertigte Trikotsätze. Sie werden am Düsseldorfer Flughafen festgehalten, solange dort nicht alle Formalitäten geklärt sind.

Vielleicht werden sie diesen Mittwoch in irgendwelchen T-Shirts oder mit freiem Oberkörper auflaufen, übt sich Karpuschtschenko in Galgenhumor. Dabei sei in der Sendung so eine schöne Sonderedition in Hellblau und Gold. Darin wollten sie aller Welt zeigen, „dass der ukrainische Handball weiter existiert“, wie er in flüssigem Englisch formuliert.

Eine besondere Regelung

Die Chancen, dass die Botschaft rüberkommt, sind dennoch nicht gering. In der Großarena in Düsseldorf-Rath, wo sonst Eishockey gespielt wird, werden fünf- bis sechstausend Zuschauer zum Pixum Super Cup erwartet – dem Saisonauftakt des deutschen Profi-Handballs, bei dem der amtierende Meister (SC Magdeburg) auf den Pokalsieger (THW Kiel) trifft.

Knapp drei Stunden zuvor aber steigt hier bereits das erste Spiel der zweiten Handballbundesliga (HBL): Karpuschtschenkos Team von HC Motor Saporischschja spielt gegen den TSV Dormagen (16.15 Uhr bei Sportdeutschland.TV) – eine einmalige Konstellation. Erstmals gewährt ein deutscher Sportverband einem ausländischen Klub Asyl in seinem Ligabetrieb.

Dessen junge Mannschaft, die im Kern mit dem ukrainischen Nationalteam identisch ist, soll zwischen Rostock und Konstanz auf alle 19 HBL-Teams treffen; die Resultate werden zum Ende der Saison annulliert und haben keinen Einfluss auf die Tabelle. Diese Regelung ist einfach zu besonders, um keine Aufmerksamkeit zu erzeugen; das legt schon die Zahl der Medienanfragen nahe, die der Teammanager gerade erhält.

Unbestrittene Autorität

Noch schwerer aber wiegt, dass sie den Gästen aus dem von einem Angriffskrieg bedrängten Land ein Stück weit Sportalltag suggerieren kann. Endlich wird wieder Handball gespielt, wenn auch nicht am Dnipr, sondern am Rhein, fast 2500 Kilometer weiter westlich. Und endlich wird wieder konsequent trainiert, unter den unbestechlichen Augen des litauischen Cheftrainers Gintaras Savukynas, der sein Mandat trotz gekürzter Bezüge ohne längere Debatte verlängert hat.

Er ist die leise, unbestrittene Autorität im „Castello“ – jener modernen Mehrzweckhalle im Düsseldorfer Stadtteil Reisholz, wo seine Mannschaft in Zukunft Partien austragen wird, die man vielleicht besser nicht „Heimspiel“ nennt.

Bis zum Krieg war der Klub in der 3500 Zuschauer fassenden Halle im Sportpark von Saporischschja zu Hause, die Manager Karpuschtschenko als „die schönste in der Ukraine“ bezeichnet. Mit seiner Frau Oksana lebte er in einem gepflegten Domizil am Stadtrand, das er nun per Live-Kamera übers Handy im Auge behält: bis dato noch unversehrt. Im Frühjahr musste er einsehen, dass weder er und seine Frau, noch die Mannschaft, wenige Kilometer vom umkämpften Atomkraftwerk entfernt, eine sichere Zukunft haben.

Darum legte Karpuschtschenko im Mai mit seinem Auto 6600 Kilometer zurück, um in fünf Staaten verschiedene Optionen zu sondieren. Mit dem Team und dem Hauptsponsor, einem Hersteller für Flugzeugmotoren, traf er zum Juni die Entscheidung für Deutschland. Hier trifft der neu zusammengestellte Kader, zu dem auch jeweils ein Profi aus Montenegro, Spanien und Litauen gehört, auf eine ausgeglichene Liga, wie Karpuschtschenko weiß: „Da kann jeder jeden schlagen. In der Ukraine haben wir zuletzt nur zwei, drei Punkte pro Saison abgegeben.“

„Zeichen für Frieden“

Anfang Juni stimmten die 19 Zweitliga-Vereine der HBL mit großer Mehrheit dafür, den neunfachen ukrainischen Meister in ihre Liga zu inkludieren. HBL-Präsident Uwe Schenker nannte die Aktion ein „Zeichen für Frieden“. Es solle „helfen, die Existenz des Vereins zu sichern“, sagte HBL-Geschäftsführer Frank Bohmann.

Parallel kümmerte sich die Stadt Düsseldorf um Plätze zum Trainieren und Wohnen für rund zwanzig Aktive, die von der ukrainischen Regierung die Genehmigung zur Ausreise erhielten, wie auch deren Angehörige.

Teammanager Dmitry Karpuschtschenko wartet indes noch immer darauf, dass der Physiotherapeut endlich zur Mannschaft stößt und sie die neuen Trikots bekommen. „Das ist jetzt unsere Front“, sagt er und verspricht allen, die ihnen im Weg stehen, einen beherzten Kampf.