Eishockey in Russland : Wann wird St. Petersburg die WM 2023 entzogen?

Für viele in der Eishockey-Branche klingt es immer noch unvorstellbar: eine WM ohne den Rekordweltmeister? So wird es kommen, für das Turnier im Mai in Finnland sind die Russen wegen des Angriffskriegs auf die Ukraine suspendiert. Zudem wurde ihnen die Ausrichtung der U-20-WM über den Jahreswechsel entzogen. Was der Weltverband IIHF hingegen noch nicht getan hat: Russland auch die Männer-WM 2023 in Sankt Petersburg zu entziehen.

Geht es nach Franz Reindl, wird das aber bald geschehen: „Ich kann mir nach heutigen Gesichtspunkten überhaupt nicht vorstellen, dass wir in Russland eine Weltmeisterschaft spielen können“, sagte der Präsident des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) am Freitag. Allerdings müsse die IIHF den „formellen Weg einhalten“ und den Entzug offiziell beschließen. Die nächste Sitzung des IIHF-Rats, in dem auch der scheidende DEB-Präsident sitzt, findet vom 24. bis 27. April statt, die Entscheidung könnte auch erst beim großen IIHF-Kongress im Mai bei der WM in Finnland fallen.

„Sehr viel Entwicklungspotenzial“

Bei der geht es für die DEB-Auswahl darum, Olympia in Peking vergessen zu machen, da reichte es nicht mal fürs Viertelfinale. Entsprechend „hart“ sei die Analyse gewesen, sagte Bundestrainer Toni Söderholm am Freitag und nahm sich nicht von der Kritik aus: „Das Bild, das ich mir im Spiegel angeschaut habe, hat nicht gut ausgeschaut“, sagte der Finne, dessen Vertrag auslief.

Daher und wegen seiner vorherigen Erfolge war zuletzt über seinen Abschied spekuliert worden. Söderholm bestätigte nun auch „Interesse“ von mehreren Klubs, doch diese Woche verlängerte er beim DEB um vier Jahre, weil er „sehr viel Entwicklungspotenzial“ in der Nationalmannschaft sehe. Hinzu kommt die Aussicht, 2026 in Mailand mit dem besten Kader der deutschen Eishockey-Geschichte ein Olympia-Turnier zu erleben.

„World Cup“ wäre „richtiges Highlight“

Dann dürften die Stars aus der nordamerikanischen NHL wieder dabei sein – auch Leon Draisaitl oder Moritz Seider. Für Peking hatte die NHL ihre Spieler wie schon 2018 nicht freigegeben, weswegen der Ruf lauter wird nach einem Länderturnier mit den Besten. Auch die NHL hat Interesse, nur will sie es selbst organisieren. Und die Einnahmen behalten. „World Cup“ heißt das Format, das es zuletzt 2016 gab, aber nur mit den sechs Topnationen und zwei zusammengewürfelten Teams.

Die Deutschen spielten mit Schweizern, Dänen und Slowaken im „Team Europe“, nun heißt es von der NHL, 2024 spielten nur „echte“ Nationalteams mit. „Das wäre ein richtiges Highlight“, sagte Söderholm, dessen Team sich Hoffnungen machen darf. Gilt das auch für die Russen? In Kriegszeiten wäre das schwer zu vermitteln. Doch interessiert sich die NHL vor allem für ihre Einnahmen. Und einige ihrer Stars sind Russen. Sie rauszulassen, ist schwer vorstellbar. Aber das galt auch für die WM.