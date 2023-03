Aktualisiert am

„Die Hölle ist aufgebrochen“: Die beste ukrainische Fechterin Olga Charlan träumte von den Olympischen Spielen 2024 in Paris – nun zwingen sie die Russen, sich kampflos zurückzuziehen.

Zwei Nachrichten vom Krieg Russlands gegen die Ukraine in seinem zweiten Jahr, beide aus der vierten Märzwoche. Am Dienstag dankten Wladimir Putin und Xi Jinping anlässlich des Staatsbesuchs des chinesischen beim russischen Präsidenten in Moskau dem Internationalen Olympischen Komitee (IOC) für die „Verteidigung der Olympischen Werte“. Russland und China hofften, die „Körperkultur und den Sport zu nutzen, um Frieden und Solidarität zu fördern“, zitiert die Nachrichtenagentur Tass aus dem gemeinsamen Statement.

Am Mittwoch postet Olga Charlan, die bekannteste ukrainische Fechterin, bei Instagram. Auf die Warnung: „!!Saporischschja!! Raketenangriff auf ziviles Gebäude“, ein gebrochenes Herz-Emoji und den Hashtag Russiaisaterroriststate (Russland ist ein Terrorstaat, d. Red.) folgt das Video vom Einschlag russischer Rakete in zwei Plattenbauten. Eine Person stirbt, 34 werden verletzt, darunter drei Kinder.