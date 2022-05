Konsequenzen im Eishockey : Neuer Zündstoff um Russland und Belarus

Wer Luc Tardif am Wochenende im Tampere reden hörte, der konnte denken, in der Eishockeywelt wende sich nun alles zum Guten. „Erstmals seit 2019 in Bratislava haben wir wieder vor Fans gespielt, vor fantastischen Fans“, sagte der Präsident des Weltverbandes IIHF. Die am Sonntag zu Ende gegangene WM in Finnland, die der Gastgeber in einem dramatischen Finale gegen Kanada für sich entschied, sei ein „Comeback für unsere Leidenschaft“.

Das konnte man für Tampere unterschreiben, wo die Gastgeber für volle Tribünen sorgten. Doch in Helsinki, wo die deutsche Gruppe spielte, verloren sich selten mehr als 4000 Fans in der Halle. Was sich Organisationschef Heikki Hietanen mit der unsicheren Corona-Lage erklärte: „Als wir im September den internationalen Ticketverkauf starteten, gab es noch Reisebeschränkungen.“

Russland ist „nicht einverstanden“

Das war aber nur die halbe Wahrheit. Der Hauptgrund war der Umstand, dass die für gewöhnlich größte Fangruppe nicht da war: die der russischen Mannschaft. Die war wegen des Angriffskriegs Russlands auf die Ukraine ausgeschlossen worden, zum ersten Mal seit 1954 fand eine Eishockey-WM ohne Russen statt. Und das wird auch nächstes Jahr so sein, wie die IIHF nach ihrem Kongress verkündete: 2023 werden Russland und sein Verbündeter Belarus abermals zuschauen.

„Wir haben so lange wie möglich gewartet mit der Verlängerung der Suspendierung, hatten eine Verbesserung der Lage erwartet, aber das ist nicht passiert“, sagte Tardif. Der russische Eishockeyverband regierte umgehend, teilte mit, man sei mit der Entscheidung „nicht einverstanden“, es gebe dafür „keine Rechtsgrundlage“. Wann Sport und Politik zusammen gehören oder zu trennen sind, da ist man in Russland gewohnt flexibel. Und gerade Eishockey ist dort eine nationale Sache.

Umso mehr schmerzte es, als den Russen die Ausrichtung der WM 2023 entzogen wurde. Diese Woche vergab die IIHF das Turnier neu – abermals nach Tampere und in die lettische Hauptstadt Riga. Was mit Blick auf die politische Lage neuen Zündstoff birgt. Finnland möchte der Nato beitreten, was in Russland als Provokation empfunden wird, und das Verhältnis zwischen Riga und Moskau ist seit Jahren belastet. Ob er keine Sorgen habe, abermals so nah an der russischen Grenze zu spielen? „Nein“, antwortete Tardif. In Lettland sei es „nicht gefährlicher“, und man könne eh nicht kontrollieren, was auf der Welt geschehe. Er sei „zuversichtlich“, was die WM 2023 angehe, sprach von einem „Level an Sicherheit“.

Alternativen hatte der Weltverband ohnehin keine. Als einziger Mitbewerber hatte sich Ungarn (mit Slowenien) zurückgezogen, weil die Unterstützung durch die Regierung fehlte. Zudem drängt die Zeit: Normalerweise brauchte eine A-WM vier Jahre Vorlauf. Also greife man nun auf die Ausrichter von 2021 (Lettland) und 2022 (Finnland) zurück. Die hätten noch die nötigen Strukturen und Erfahrung, „so etwas in kurzer Zeit zu organisieren“, sagte Tardif, für dessen Verband ein Ausfall keine Option ist. Die IIHF finanziert mit den Einnahmen des jährlichen Topturniers sämtliche Weltmeisterschaften, die in einem Auf- und Abstiegsformat gespielt werden.

Geld ist im dritten Corona-Jahr ohnehin ein Thema: 2020 fiel die WM in der Schweiz aus, was über eine Versicherung noch aufgefangen werden konnte. Doch 2021 wurde in Lettland ohne Fans gespielt, auch deswegen bekam Riga nun den Zuschlag, es 2023 noch mal vor Publikum zu versuchen. Wie viel nun in Finnland herumkam, vor Corona warf eine WM um die 20 Millionen Schweizer Franken ab, dazu gab es keine Angaben. Harri Nummela, Präsident des finnischen Verbandes, sprach lediglich von „einigen Millionen“ Gewinn.

Wie es für den Weltverband lief? Sicher schlechter als in den Vorjahren. An den Stellen an den Banden, wo normalerweise russische Firmenlogos zu sehen sind, warb die IIHF nun selbst: für ihren WM-Hashtag in den sozialen Medien sowie die Champions League, an der sie Anteilseigner ist. Experten gehen davon aus, dass auch westliche Sponsoren weniger zahlten als üblich, weil ein Turnier ohne Sbornaja nicht wie üblich Millionen russische Fans vor die Fernseher lockt.

Wann sich das wieder ändert? Einen Zeitplan stellte die IIHF nicht vor. Stand jetzt ist nicht mal klar, wie Russland und Belarus wiedereingegliedert werden sollen. Sie seien keine Absteiger, ihr Startrecht wurde lediglich „eingefroren“, sagt Tardif. Dürfen sie wieder mitspielen, dann bei der A-WM. Was für die IIHF ein „Dilemma“ sei, hatte sie dieses Jahr doch alle Turniere von A- bis E-WM „von unten aufgefüllt“. Es könne also sein, dass es vor der Rückkehr Russlands und Belarus keine Aufsteiger aus der B-WM geben wird, vielleicht werde auch einfach mit zwei Teams mehr gespielt, dann wären es 18. Schlaflose Nächte scheint Tardif deswegen aber nicht zu haben: „Das zu lösen, wird ein gutes Problem sein.“