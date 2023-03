Aktualisiert am

Im Exil in Deutschland : Wie der ukrainische Handball um die Zukunft kämpft

Das ukrainische Handball-Nationalteam gibt es ein Jahr nach Beginn des Krieges auch noch, weil der HC Motor Saporischschja in der zweiten deutschen Liga spielt. Doch damit könnte bald Schluss sein.

Ein Sonntagnachmittag im Rostocker Winter. Heimspiel des HC Empor gegen HC Motor Saporischschja in der Stadthalle gleich hinter dem Bahnhof. Die Vereinsfarben der Rostocker sind Gelb und Blau; auf ihr Heimspielheft haben sie eine Friedenstaube gedruckt. 400 Zuschauerinnen und Zuschauer sind dabei, sie haben ihre Eintrittskarten bezahlt, obwohl das Spiel der zweiten Handball-Bundesliga aus der Wertung genommen wird wie alle Partien der Ukrainer.

Wer russische Trolle oder ukrainische Fanblöcke erwartet hat, wird enttäuscht. Drei Frauen haben eine ukrainische Fahne dabei und jubeln bei Toren des HC Motor. Es ist ein Handballspiel wie viele andere. 31:30 gewinnt Saporischschja, es ist erst der siebte Saisonsieg, was zeigt, wie gut die zweite Liga ist – allerdings hat das aktuelle Motor-Team auch wenig mit dem zu tun, das jahrelang in der Champions League spielte. Viele „Legionäre“ liefen damals auf; sie haben die Ukraine sofort nach Kriegsbeginn verlassen. Nun ist die frühere zweite Mannschaft von HC Motor die erste. Seit Beginn der Saison spielt sie als Gast in der zweiten deutschen Klasse mit. Aber wie es weitergeht, ist ungewiss.