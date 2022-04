Box-Champion Tyson Fury : „Rumble in the Jungle, Teil zwei!“

„Rumble in the Jungle, Teil zwei!“

Vor 94.000 Zuschauern in Wembley verteidigt der ungeschlagene Tyson Fury seinen Titel als Boxweltmeister und spricht von Rückzug. Danach deutet er aber noch Interesse an einem besonderen Duell an.

Am Samstagabend kurz vor Mitternacht durfte Tyson Fury eine sehr kostbare Erfahrung machen: Seine Wunschvorstellungen davon, wie die Dinge laufen sollten, und der tatsächliche Ablauf der Ereignisse waren deckungsgleich. Der 33 Jahre alte Engländer hatte zunächst seinen Titel eines Boxweltmeisters im Schwergewicht (WBC-Version) innerhalb von knapp sechs Runden erfolgreich verteidigt, in dem er Herausforderer Dillian Whyte k.o. schlug. Alsdann griff der am wenigsten scheue Mensch des Planeten zum Mikrofon, intonierte seinen Lieblingssong „American Pie“ von Don McLean und überließ es den 94.000 Zuschauern in der Londoner Wembley Arena, den Refrain zu singen. In diesem Moment schien der 120 Kilo schwere Hüne auf der Woge kollektiver Begeisterung geradezu federleicht zu werden – und restlos zufrieden.

Ein vorzeitiger Sieg durch einen einzigen, perfekt getimten Aufwärtshaken vor der größten Kulisse, die ein Boxkampf in Europa nach dem Krieg je gehabt hat: Besser kann es für den unbesiegten Profi (32 Siege, ein Unentschieden) kaum noch kommen. Und will man ihm glauben, was bei der großen Zahl seiner Verlautbarungen nicht immer ganz einfach ist, handelte es sich diesmal in der Tat um ein Finale furioso.