Supersprung von Simone Biles : Vorsicht, nur für Überirdische!

Wer wird das prägende Gesicht der Olympischen Spiele in Tokio? Sofern nicht die böse Covid-19-Fratze das Rennen macht, könnte es sehr gut die amerikanische Turnerin Simone Biles sein. Ihre Auftritte sind so spektakulär, dass den Leuten der Mund offen stehen bleibt. Sie katapultiert sich in die Luft wie ein Champagnerkorken, der aus der Flasche saust, und vollführt dazu noch Salti und Schrauben.

Am Pfingstwochenende hat die neunzehnmalige Weltmeisterin und vierfache Olympiasiegerin von Rio 2016 dem Publikum einen Vorgeschmack darauf gegeben, wie sie im Sommer auftrumpfen will. 19 Monate nach ihrem letzten Wettkampf bei den Weltmeisterschaften 2019 in Stuttgart, bei einem Wettkampf in Indianapolis, hat Simone Biles einen Sprung vorgeführt, der noch nie einer Frau im Wettkampf gelungen ist: Den Jurtschenko mit doppeltem Rückwärtssalto gebückt.