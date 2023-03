Frau Bui, wir treffen uns im Kunstturnforum in Stuttgart, wo sie früher trainiert haben. Im August 2022 haben Sie Ihre Karriere beendet. In Ihrem Buch „45 Sekunden“ schreiben Sie, dass es Ihnen schwer fiel aufzuhören. Warum?

Da geht es viel um das Thema Selbstwert. Ich wollte die Aufmerksamkeit von außen bekommen, weil ich sie mir selbst nicht geben konnte. Deswegen habe ich immer weitergemacht. Natürlich habe ich mich gefragt: Warum turne ich? Ich frage mich das immer wieder in meinem Buch. Es gibt keine endgültige Antwort darauf. Das hat mir was gegeben, in der Zeit, in der ich geturnt habe. Es gab viele Entbehrungen. Ich habe das mit Leidenschaft gemacht, dadurch war ich wer.