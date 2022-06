Turner Andreas Toba : Die Schmerzen und Zweifel spürt nur er

Bis in die letzte Faser: Andreas Toba in der Mehrkampf-Konkurrenz am Pauschenpferd Bild: Witters

So ein Turnerkörper im Wettkampf sieht immer wieder beeindruckend aus, durchtrainiert, beweglich, voller Kraft. Auch bei den deutschen Titelkämpfen, die am Donnerstag begonnen haben. Solch ein Körper, der muss vor Fitness und Gesundheit nur so strotzen, könnte man meinen. Welche Muskeln oder Bänder lädiert sind oder gerade Schmerzen bereiten, sieht man den Vorstellungen nicht an.

Andreas Toba zählt auf: Kapsel und Band an der Hüfte angerissen, ein teilweiser Riss im Brustmuskel, Finger ausgekugelt; und das ist nur die Liste seit Ostern. „Ich bin körperlich ziemlich angeschlagen, aber seit letzter Woche wird es von Tag zu Tag besser“, sagt er. Andreas Toba ist kein Typ, der sich beschwert. Am ersten Gerät, dem Boden, muss er ein einfaches Pflichtelement wiederholen, Titelverteidiger Lukas Dauser legt vor. Toba ist 2016 und 2019 deutscher Meister im Mehrkampf geworden, Meistertitel an Geräten sammelt er seit 2011. Wie viele deutsche Meisterschaften er bereits bestritten hat, kann er spontan gar nicht sagen: „Zahlen sind nicht so wichtig.“

Toba zum „Helden“ erklärt

Die Frage, ob das momentan ein Kampf zwischen Kopf und Körper sei, bejaht Toba ohne Zögern: „Aber das ist es eigentlich schon immer. Natürlich ist es so, dass man im Kopf immer mehr will, aber der Körper da manchmal eingreift.“ Und leichter würde das mit dem Körper mit zunehmendem Alter „auf jeden Fall nicht“, dafür gebe es andere Vorteile: die Routinen, die Erfahrung, das mache vieles einfacher.

Toba wird im Oktober 32 Jahre alt. Bei den Europameisterschaften im vergangenen Jahr hat er seine erste internationale Einzelmedaille gewonnen: Silber am Reck. Niemand habe ihm das zugetraut, und er selbst hatte es auch nicht für möglich gehalten. „Ich bin einfach dankbar, dass das überhaupt noch gekommen ist“, sagt er. Toba galt immer als der klassische Mehrkämpfer, ging es um internationale Medaillen, war sein Name nie im Gespräch. Die Silbermedaille versteht er als eine „Art Belohnung“ für die jahrelange Arbeit. Toba ist einer der erfahrensten Turner im aktuellen Kader: sechs Europameisterschaften, fünf Weltmeisterschaften, drei Teilnahmen bei Olympischen Spielen.

Am zweiten Gerät, dem Pauschenpferd, ist es Lukas Dauser, der mächtig zu kämpfen hat. Es ist das Gerät, das Toba zu großer Bekanntheit verholfen hat. Als ihm im Teamwettkampf in Rio 2016 auf der Bodenfläche das Kreuzband riss, trat er hier trotzdem noch an. Dass er deswegen zum „Helden“ erklärt wurde, hat er nie so ganz verstanden, für ihn war es selbstverständlich – „für das Team“.

In Berlin spielt er an den Pauschen seine ganze Routine aus. Toba denkt nicht an Medaillen, sondern von Wettkampf zu Wettkampf, von Trainingseinheit zu Trainingseinheit. Zwei pro Tag absolviert er mit seinem Coach Adrian Catanoiu im Leistungszentrum seiner Heimatstadt Hannover. So geht das seit sehr vielen Jahren. Sein Vater Marius Toba startete bei den Olympischen Spielen 1988 für Rumänien, ging Anfang der Neunzigerjahre nach Hannover und stand 1996 und 2000 im deutschen Olympiateam.

Der junge Andreas Toba, gut einen Kopf größer gewachsen als der Vater, wurde immer mit diesem verglichen und tat es vor allem selbst. Er zähle ja nicht alles, aber „eine Sache, die kann man nicht nicht zählen, und das ist die Teilnahme an Olympischen Spielen.“ Aktuell steht es 3:3 zwischen Papa und Sohn. „Das ist für mich sehr, sehr wichtig gewesen“, sagt der Sohn, „ein Riesenerfolg, mit ihm gleichziehen zu können.“ Und der familieninterne Wettbewerb ist für den längst erwachsenen Sohn noch nicht beendet: „Ich glaube, das ist so die größte Motivation, die ich momentan habe.“ Das Überholen von Papa? „Ja.“

Aber Motivation allein reiche ja nicht, da müssen viele Sachen zusammenkommen und mitspielen, vor allem eben der leidige Körper. In Berlin startet Toba an allen sechs Geräten. Ob sein Körper das bis 2024 schafft, ist unklar. „Ich glaube, dass das mit dem Mehrkampf in den nächsten Jahren immer schwieriger wird.“ Andreas Toba kennt auch den grundsätzlichen Zweifel. Phasen, in denen er denkt: Okay, es reicht. Aber die habe er immer schon gehabt, mit denen müsse man „umgehen können“.

Mehr zum Thema 1/

Sein Trainer, die Familie und seine Freundin helfen in solchen Situationen. Er ist beim Hauptsponsor seines Bundesligavereins angestellt. Es wirkt, als spreche Andreas Toba über einen Job, den er auch bis zur Verrentung weitermachen würde, wenn sein Körper ihn denn ließe. Die Idee, dass es überhaupt ein Karriereende gibt, habe ihn immer „ein bisschen wehmütig“ gemacht. „Aber ich glaube, ich freu mich irgendwann auch auf den Tag, zu sagen, es reicht, und auf das, was danach kommt.“ Irgendwann, aber noch nicht, noch mache es Spaß. Am Ende holt Favorit Dauser auch den Titel, Andreas Toba wird Sechster.