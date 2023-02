Zum Geburtstag habe ich von einer Freundin ein Paket geschickt bekommen. Ich öffnete es und mir flogen Schokobons entgegen, die Kiste war voll damit. Dazwischen lag eine Schachtel Schweizer Schokokekse, zartbitter. Die Freundin war früher Turnerin und fängt manchmal unvermittelt an zu turnen. Das steckt an. Ich erinnere mich an einen Urlaub auf der griechischen Insel Skopelos. Auf einem Bergplateau vor einer Kapelle schlugen wir zusammen Räder. Wir versuchten, das mit Selbstauslöser festzuhalten. Na ja, das Ergebnis war am Ende nicht so toll.

Nun denken Sie sich wahrscheinlich: Wie passt das zusammen, Schokolade, Turnen? Tatsächlich greift es in diesem Fall ineinander. Vor einiger Zeit fragte mich ein Kollege, wie seine Tochter ein Rad lernen könne. Er wisse keine Antwort darauf. Und ich musste an meine turnende Freundin denken und einen Spruch. Ich frage sie also: Wie lerne ich am besten einen Radschlag?