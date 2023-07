Aktualisiert am

„Die Leiden wurden insoweit verursacht, als dass die Turnerinnen der Beschuldigten Frehse gefallen und von ihr gelobt werden wollten. Wurden Übungen nicht richtig ausgeführt oder konnte das Gewicht nicht gehalten werden, wurde, teils auch vor versammelter Mannschaft, geschimpft oder gewogen. Dieser seelische Druck ist im Profisport bedauerlich, aber normal.“ Das schreibt die Staatsanwaltschaft Chemnitz.

Nachdem im Sommer 2020 unter dem Hashtag #gymnastAlliance eine internationale Debatte um missbräuchliche Trainingspraktiken ihren Anfang genommen hatte, gehörten Pauline und Helene Schäfer-Betz sowie Leonie Papke zu den ersten Turnerinnen, die in Deutschland ihre Erfahrungen öffentlich machten. Sie wollten vor Gericht klären lassen, ob das, was ihnen unter Cheftrainerin Gabriele Frehse im Bundesstützpunkt Chemnitz widerfahren ist, mit Recht und Gesetz in Einklang steht. Wegen des Verdachts auf Misshandlung Schutzbefohlener und fahrlässiger Körperverletzung erstatteten sie Ende 2020 Anzeige gegen die Trainerin sowie zwei Ärzte.