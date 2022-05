Turn-Bundestrainer Wiersma : Ein „Graubereich, der nicht immer freudvoll ist“

Gerben Wiersma kann sich genau erinnern: Gleich im ersten Monat seiner Ausbildung im Sportinstitut in Heerenveen in Nordfriesland sei es gewesen, da habe er eher zufällig durch ein Fenster in eine professionelle Turnhalle geschaut, in der Spitzenturner an der Arbeit waren: „Das war der Moment, in dem ich mich ins Turnen verliebt habe.“

Nach Abschluss von Trainer- und Lehrerausbildung wurde er 2005 Cheftrainer in genau jenem nationalen Turnzentrum in Heerenveen. 2008 übernahm er die Verantwortung für die niederländischen Juniorinnen, 2013 für die Seniorinnen und ab 2017 firmierte er als oberster Cheftrainer des gesamten Frauenbereichs. Im März 2021 trat er zurück.