Olympia 1972 in München : Kinder in der Manege

Es war ein Sonntag im August: Olga Korbut betrat die internationale Bühne des Frauenturnens am ersten Wettkampftag der Olympischen Spiele in München 1972. Ihr Name ist es, den Menschen bis heute erinnern, der bis heute mit dem Begriff Revolution im Frauenturnen verknüpft wird. Warum ausgerechnet Olga Korbut?

An jenem 27. August steht der Pflichtdurchgang auf dem Programm. Alle Turnerinnen müssen die gleichen vorgeschriebenen Übungen präsentieren, Korbut fällt nicht weiter auf. Hinter der Weltmeisterin Ludmilla Turischtschewa liefert sie das zweitbeste Ergebnis für das Team der Sowjetunion, das als haushoher Favorit auf den Mannschaftstitel gilt.

Wie ein völlig unbedarftes Kind

Am nächsten Tag der Kürdurchgang, 11.000 Zuschauer, Korbut am Stufenbarren: Auf dem oberen Holm stehend springt sie nach hinten oben ins Nichts, dreht sich in offener Körperhaltung um ihre Breitenachse, fängt den Holm, auf dem sie just stand, mit den Händen und schwingt weiter zum unteren Holm. Ein Raunen geht durch die Halle, so etwas hatte man noch nie gesehen. Auch wer nicht ahnte, dass es sich bei diesem Element, das als Korbut-Flip in die Turnhistorie eingehen sollte, um eine Weltneuheit und das erste rückwärts abgesprungene Flugelement handelte, ist fasziniert.

Korbut freut sich sichtlich über ihre gelungene Übung, sie winkt ins Publikum. Als die Wertung angezeigt wird, abermaliger Applaus. Korbut, mit ihren Teamkolleginnen in einer Stuhlreihe sitzend, steht auf, mit einem Lachen im Gesicht, dreht sich winkend einmal im Kreis – und erhält dafür noch mehr Applaus. Rückblickend war dies wohl der Moment, in dem das Münchner Publikum Olga Korbut zu lieben begann.

Niemand hat diese Turnerin zuvor auf internationaler Bühne gesehen, sie wirkt anders und viel jünger als ihre Teamkameradinnen, wie ein völlig unbedarftes Kind. „Mir ist sie mit dieser Barrenübung aufgefallen,“ erinnert sich Hans-Jürgen Zacharias, Hallensprecher der Turnwettbewerbe von München und späterer Vize-Präsident des Internationalen Turner-Bundes (FIG). Die Sowjetunion gewinnt den Mannschafts-Achtkampf.

30. August, die Mehrkampfentscheidung im Einzel: „Da haben dann alle auf diesen Salto gewartet, ich selbst auch“, erinnert sich der 88-jährige Zacharias heute und ist überzeugt: „Das Besondere an ihr war dieses Teil am Stufenbarren, ohne das hätte sie keine Berühmtheit erlangt.“ Auch die junge DDR-Trainerin Christa Herrmann sieht Olga Korbut in München zum ersten Mal: „Auf jeden Fall hat sie Aufsehen erregt, mit ihren neuen Elementen und mit ihrer ganzen Ausstrahlung, das gehörte zusammen. Sie konnte sich den Massen verkaufen.“

Als Korbut sich auf ihre Barrenübung vorbereitet, ist es mucksmäuschenstill. Mit weißen Schleifen in kurzen abstehenden Zöpfchen steht sie vor dem Holm, der Übungsbeginn ist eine einfache Kippe. Korbut hebt ihre Beine nicht hoch genug und bleibt mit den Füßen in der Matte hängen, sie muss das Element wiederholen. Der Fehler bringt sie völlig aus dem Konzept, sie verpatzt zwei weitere einfache Elemente.

Zurück auf ihrem Stuhl beginnt Korbut zu weinen. Ungläubiges Kopfschütteln und enttäuschte Blicke im Publikum. Nach der folgenden makellosen Balkenübung, in der sie ihre zweite Neuheit, einen Salto rückwärts, sicher steht, reicht ihr eine Frau – offenbar eine in den Innenraum gelangte Zuschauerin – einen Blumenstrauß. Korbut nimmt das Geschenk entgegen und winkt damit in die Arena, die es ihr wiederum mit Applaus dankt. Den Titel gewinnt Turischtschewa, Korbut wird Siebte.