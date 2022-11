„Turn-Oma“ Elisabeth Seitz : Mit Kopf und Körper zur nächsten Medaille?

Bei der WM in London 2009 startete eine 16 Jahre alte Turnerin namens Elisabeth Seitz und belegte am Barren den 35. Rang. An diesem Samstag startet die deutsche Rekordmeisterin, dreimalige Olympiafinalistin und aktuelle Barren-Europameisterin im WM-Finale in Liverpool. Selbst wenn es schlecht läuft, bleibt unbenommen, dass Elisabeth Seitz auch im Jahr 2022 zu den besten acht Turnerinnen der Welt gehört. Sie müsse niemandem mehr beweisen, dass sie turnen könne, sagt Seitz. Sie will sich „keinen großen Stress“ mehr machen, seit dem EM-Gold von München sei klar, dass das Jahr 2022 turnerisch optimal gelaufen ist. „Was jetzt noch kommt, kommt oben drauf.“

Elisabeth Seitz, die selbsterklärte „Wettkampfsau“, hat sich und die Beobachter im vergangenen Jahrzehnt etliche Male überrascht, wenn sie nach einer Verletzung unversehens wieder auf der Matte stand und es so aussah, als komme sie aus einer idealen Vorbereitungsphase. Dieses Mal allerdings war es besonders eng, denn in der sowieso schon knappen Zeit zwischen Europa- und Weltmeisterschaft erkrankte Seitz am Coronavirus. Dieses Mal habe sie selbst gedacht: „Das wird nix mehr, das schaff nicht mal ich.“ Die erste interne Ausscheidung musste sie absagen, bei der zweiten zeigte sie eine weniger schwierigere Variante ihrer Übung. In Liverpool gab sie nach gelungener Qualifikation preis: „Das war eine Fifty-fifty-Chance“ – seit der EM sei ihr die Übung – die drittschwierigste des gesamten Feldes – im Training genau einmal gelungen. „Ich weiß, ich kann auf meinen Kopf und meine Erfahrung zählen, aber am Ende muss der Körper auch mitmachen, und der hat in den letzten Wochen sehr viel abbekommen.“

Mit 20 eine „Turn-Oma“

Damals, im Jahr 2009, hatte sie noch keine Erfahrung, das Zusammenspiel von Kopf und Körper war ein anderes. Danach war alles schnell gegangen: das erste WM-Finale am Barren 2011, das erste olympische Finale 2012, sie wurde Sechste. Bald darauf wurde Seitz, so erzählt sie es, von ihrer damaligen Trainerin nahegelegt, sie habe den Leistungshöhepunkt ihrer Karriere erreicht. Da war sie gerade mal volljährig.

So dachte man damals im Turnsport, die besten der Welt waren meist 16 Jahre jung – das bis heute gültige internationale Mindestalter –, und eine Zwanzigjährige wurde als „Turn-Oma“ bezeichnet. Seitz wechselte den Verein, turnte weiter, wurde besser und gewann 2018 WM-Bronze, als 24-Jährige. In Liverpool gibt sie ihre Erfahrung nun an die nächste Generation weiter. Sie ist überzeugt, dass es „ex­trem wichtig ist, selbst nachzudenken“. Das beginne bei den kleinen Dingen. Ein Beispiel aus dem Training: „Es heißt, jeder hat jetzt zehn Minuten Zeit, Kraft zu machen. Und ich merke, dass der Blick zu den Trainern geht: Oh Gott, was soll ich jetzt machen? Dann versuche ich ihnen klarzumachen, dass das so kleine Sachen sind, wo sie anfangen müssen, selbst nachzudenken. Warum haben wir jetzt zehn Minuten Zeit? Warum stehe ich in dieser Halle? Warum mache ich das? Was ist das Ziel?“

Mehr zum Thema 1/

Elisabeth Seitz hat für sich über die Jahre Antworten auf all diese Fragen gefunden: „Ich mache das für mich, weil ich Spaß daran habe und weil ich gerne noch was erreichen möchte.“ So hat sie mit Bundestrainer Gerben Wiersma zuletzt über ihre Barrenübung gesprochen, er hatte da so ein paar neue Ideen. „Ich hab jetzt große Lust auf eine Trainingsphase, in der ich mal wieder was ausprobieren kann“, sagt Seitz in Liverpool. Ihr langfristiges Ziel sind die Olympischen Spiele 2024.