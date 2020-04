Tipps von Johanna Quaas : Die „Turn-Oma“ trotzt auch mit 94 der Corona-Krise

Alte Menschen gelten als Risikogruppe in der Corona-Krise. Doch gerade für sie ist Bewegung auch in diesen Zeiten wichtig. Johanna Quaas macht bis ins hohe Alter immer noch Sport – und empfiehlt ihre Übungen allen.

Schon ihr giftgrünes T-Shirt ist ein echter Hingucker. Aber Johanna Quaas ist eben auch in Corona-Zeiten die etwas andere Seniorin. Bändergymnastik am Bettpfosten, Dehnungsübungen auf der Matratze – mit fast 95 Jahren zeigt die rüstige Hallenserin bei Youtube, wie man auch im hohen Alter fit und beweglich bleiben kann.

„Nicht nur für die Corona-Risikogruppe ist es besonders wichtig, dass man schon am Morgen den Körper auf die Belastung des Alltags vorbereitet. Ich empfehle meine Mobilisations-Gymnastik allen, die jetzt nicht in die Sporthalle gehen können“, sagt Quaas. Ergänzend setzt sie sich aber immer noch gern für ihr ganz persönliches Ausdauertraining auf ihr Damenrad.

Was die „Turn-Oma“ aktuell noch drauf hat, sind für sie leichte und lockere Leibesübungen. Denn längst ist Quaas als älteste Turnerin in die Sportgeschichte eingegangen. 1934(!) bestritt sie mit neun Jahren ihren ersten Wettkampf, offiziell verlassen musste Quaas die Turnbühne 2018. Ein Bizepssehnenriss im linken Arm – erlitten nicht etwa am Stufenbarren, sondern beim unglücklichen Hantieren mit dem Babystuhl ihrer Enkelin.

„Der Nippel wollte einfach nicht durch die Lasche“, kommentierte die agile Rentnerin seinerzeit ihr Missgeschick. Das Mitgefühl der Turnfamilie war ihr sicher, denn Quaas ist dank ihrer freundlichen Bescheidenheit seit mehr als zwei Jahrzehnten eine unverzichtbare Galionsfigur des Deutschen Turner-Bundes (DTB).

Bei jedem Deutschen Turnfest staunen Tausende von Teilnehmern über die Begeisterung der unermüdlichen Sportlerin für Bewegung und Fitness. Und ihr sportlicher Ehrgeiz reicht auch über das Turnen hinaus. 2016 absolvierte die damals 90-Jährige zusammen mit Eberhard Gienger ihren ersten Tandem-Fallschirmsprung.

Aber schon vor dieser spektakulären Mutprobe war und ist Quaas weltweit Gast in zahlreichen TV-Talkshows. Auch in die International Gymnastics Hall of Fame in Oklahoma City wurde sie bereits eingeladen. Ausgezeichnet wurde der Gast aus Deutschland mit dem Sportsmanship Award – überreicht durch Namensgeberin Nadia Comaneci.

„Was Johanna geleistet hat, ist absolut außergewöhnlich. Für das Turnen, aber vor allem für ihr eigenes Leben“, sagte die wohl bekannteste Turnerin der Welt in ihrer Laudatio. Die so überschwänglich Geehrte, so wird es überliefert, soll bei diesen Worten einfach nur entspannt gelächelt haben.