An der Turn-EM in Antalya dürfen Russen und Belarussen zwar nicht teilnehmen. Aber Präsident Morinari Watanabe will ihre Rückkehr. Vor Olympia 2024 in Paris ist eine komplizierte Lage entstanden.

Kurioserweise turnen sie alle dieser Tage, allein: die einen in Antalya und die anderen in Minsk. Während in der Türkei am Dienstag die Europameisterschaft begonnen hat, treten die russischen Turnerinnen und Turner in Belarus bei den dortigen Meisterschaften an. Die Favoritinnen auf den EM-Titel sind Alice D’Amato aus Italien oder Jessica Gadirova aus Großbritannien; in Minsk ist es die Russin Viktoria Listunova, Europameisterin 2021 und Team-Olympiasiegerin von Tokio. Da die Fragen um die Wettkampfteilnahme russischer und belarussischer Aktiver seit den Empfehlungen des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) zur Wiederzulassung vom 28. März aktueller denn je sind, wird so mancher Blick aus Antalya gen Minsk gerichtet sein.

Dabei wirkte zuletzt alles endgültig: Nachdem am 21. März die Auslosung der Startreihenfolge für diese EM stattgefunden hatte, schien damit – dem gültigen Reglement zufolge – auch sicher, dass keine russischen oder belarussischen Teams bei den Olympischen Spielen 2024 am Start sein werden. Denn nach einer Regeländerung des Turn-Weltverbandes (FIG) ist der olympischen Team-Olympiaqualifikation, die im Herbst bei der Weltmeisterschaft in Antwerpen entschieden wird, erstmals eine Qualifikation für genau diese WM auf kontinentaler Ebene vorgeschaltet. Kurzum gilt für die Verbände unter dem Dach der Europäischen Turnunion (UEG): Wer bei der EM in diesen Tagen in Antalya nicht startet, kann in Paris nicht dabei sein.