Turn-EM in Antalya : Deutsche „Superleistung“ an der Schmerzgrenze

„Wir geben alles für die Mannschaft“ – so das zuvor ausge­gebene Motto von Cheftrainer Valeri Belenki für die diesjährige Turn-Europameisterschaft. Verständlich, denn es ist das Teamergebnis nach der Quali­fikation dieser Meisterschaft, das letztlich über die Teilnahme bei den Olympischen Spielen in Paris 2024 entscheidet. Nur die besten 13 europäischen Teams dürfen im Herbst überhaupt zur Olympiaqualifikation antreten.

„Superleistung“, „superstolz“, „schöner Wettkampf“, „Mega-Teamleistung“ – so die einhelligen Kommentare nach einem guten, nahezu fehlerfreien Auftritt, der nach drei Durchgängen und insgesamt gut zehn Stunden Wettkampftreiben einen sehr guten fünften Rang bedeutete. Wieder einmal war es der 32-jährige Andreas Toba, der die jüngere Generation im Wettkampf antrieb, mit fünf fehlerfreien Darbietungen zum Er­gebnis beitrug und im Anschluss kritisch analysierte: „Das hätte auch schlechter sein können. Ich würde sagen, das war ein grundsolider Auftritt von uns allen. Es gibt immer noch Potential nach oben.“

„Superleistung abgeliefert“

Um das auszuschöpfen, wird es in den kommenden Monaten für das halbe Team darum gehen, Verletzungen auszukurieren: Toba startete wegen Achillessehnenbeschwerden in Antalya nicht am Boden. Nils Dunkel hatte zuletzt wegen Rückenbeschwerden pausieren müssen. Nick Klessing, der wegen Schulterproblemen das gesamte vergangene Jahr aussetzen musste, sagt, er sei weder „hundertprozentig fit“, noch „hundertprozentig schmerzfrei“, aber immerhin könne er wieder trainieren: „Es ist nicht mehr so, dass ich keine Tasse mehr von oben aus dem Schrank holen kann“. Lukas Dauser, der 2020 in Tokio Silber am Barren gewonnen hatte, hatte ebenfalls wegen einer Schulterverletzung auf die EM noch ganz verzichten müssen.

Ob den Cheftrainer all diese Probleme anfechten, weiß man nicht recht, auf jeden Fall spricht er nicht darüber. Valeri Belenki sagt nach dem Wettkampf in Antalya das, was er bislang nach beinahe jedem Wettkampf gesagt hat: „Ein großes Lob an die Mannschaft, die Jungs haben Superleistung abgeliefert, und auch an die Trainer.“ Wie er denn seine eigene Leistung dieses Mal einschätzen würde? Er versteht die Anspielung sofort: Bei der vorherigen WM hatte er im Wettkampf vergessen, die Barrenholme zu fixieren, zuletzt in Stuttgart hatte im Mixed-Wettkampf für die Männer noch das viel weichere Sprungbrett der Frauen gelegen.

Beide Male traf es Andreas Toba, der sich zum Glück nicht verletzte. „Heute habe ich nur mal meine Tasche irgendwo liegengelassen“, scherzt Belenki und fügt hinzu, für das Brett sei er nicht zuständig gewesen. „Man ist schon nervös da oben, wir sind alle Menschen“, sagt er noch, um kurz darauf anlasslos zum wiederholten Mal schlecht über einen deutschen Turner zu sprechen, der in An­talya nicht dabei ist. Man mag solche Einlassungen spontan nennen – oder wenig professionell. Mit den Maximen, die sich der Deutsche Turner-Bund im Rahmen seiner „Leistung mit Respekt“-Offensive auf die Fahnen geschrieben hat, sind sie jedenfalls nur schwer zu vereinbaren.

„Ein neuer Star geboren“

Valeri Belenki, der 1992 mit der Ge­meinschaft Unabhängiger Staaten Team-Olympiagold und 1997, dann bereits für Deutschland, WM-Gold am Pauschenpferd gewonnen hat, arbeitete zuletzt über zwanzig Jahre lang erfolgreich als Landestrainer in Stuttgart. Unter seiner Ägide gewann Marcel Nguyen die Silbermedaille bei den Olympischen Spielen im Mehrkampf und am Barren.

Seit gut ei­nem Jahr hat „Valer“, wie die Turner ihn nennen, die Rolle des Cheftrainers inne. Seitdem hat sich der 53-Jährige das ein oder andere Mal in den Windungen ständig wechselnder Wettkampfformate verirrt. So kündigte er vor der letzten WM an, sein Ziel sei Rang 24, dabei waren nur 24 Teams am Start. Im Jahresausblick 2023 formulierte er das Erreichen des Teamfinales bei dieser EM als Maßgabe, doch in Antalya findet überhaupt kein Teamfinale statt. Aber die Stimmung im Team scheint gut, und die Leistungen sind es auch.

„Das war ein cooles Gefühl“

Am Donnerstag steht EM-Debütant Pascal Brender im Mehrkampffinale. „So­zusagen ein neuer Star geboren“, sagte Belenki anerkennend über die Leistung des erst 19-Jährigen. Für die größte deutsche Überraschung allerdings sorgte Milan Hosseini, der sich als Viertplatzierter für das am Samstag stattfindende Fi­nale am Boden qualifiziert hat, obwohl er offiziell gar nicht zur deutschen Mannschaft gehört.

Eine weitere Kuriosität des Modus: Jedes Land durfte einen sechsten Turner als Einzelstarter mitbringen. „Als Einzelstarter in der Mannschaft – das war ein cooles Gefühl, und ich hab mich auch überhaupt nicht ausgeschlossen gefühlt“, scherzt Hosseini. „Die jungen Turner sind da, um wichtige Plätze in der Mannschaft zu übernehmen“, so das positive Fazit von Cheftrainer Belenki.