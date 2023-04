Elisabeth Seitz steht im Finale am Stufenbarren. Das war schon vor zwölf Jahren so, als sie ihr erstes Finale der besten acht Turnerinnen der Welt bestritt. Das war seitdem bei internationalen Großereignissen über ein Dutzend Mal so, darunter dreimal in Folge bei Olympia.

An diesem Samstag ist es das Finale bei den Europameisterschaften im türkischen Antalya. „Ich freu mich riesig, dass meine Barrenübung durchgegangen ist“, hatte sie nach der Qualifikation gesagt. „Das Lustige ist, Robi hat sich extrem gefreut und gesagt: Jawohl, das kann eine 14.4 sein! Und genau das war’s dann – 14.4 Punkte.“

Trainer Robert Mai hatte, wie so oft, bewegungslos an der Seite des Geräts auf dem Podium verharrt und seine Athletin beobachtet. Ein kurzes Händeklatschen, als nach dem Aufbücken-Tkatchev-Flug am oberen Holm der sogenannte Paksalto, ein Salto rückwärts in gestreckter Körperhaltung zum Wechsel an den unteren Holm, in einem perfekten Schwung wie eine einzige Bewegung wirkte, und wenige Sekunden später die Freude in beiden Gesichtern nach dem gelungenen Abgang vom Gerät.

Die Tatsache, dass Elisabeth Seitz wieder in einem großen Finale steht, ist keineswegs so selbstverständlich wie, zum Beispiel, der Umstand, dass nach jeder langen Bundesliga-Saison der FC Bayern München deutscher Meister wird. Im Turnen gibt es nur den einen Versuch: In der Qualifikation wird über die Besetzung aller Finalentscheidungen entschieden und bei dieser EM auch über die Teilnahme an der Weltmeisterschaft, in der die Olympiatickets vergeben werden.

Das heißt, für Elisabeth Seitz geht es nie allein darum, sich auf ihre Übung zu konzentrieren, denn nach den Maximen des Deutschen Turner-Bundes hat das Teamergebnis Priorität. Im Endergebnis landeten die Frauen auf Platz neun.

Damit ist das Minimalziel, die WM-Teilnahme im Herbst, erreicht, mehr aber auch nicht. Im Vergleich zum vergangenen Jahr, als man bei der ersten EM unter Cheftrainer Gerben Wiersma in einem großartigen Finale in München Dritter wurde, war der Auftritt in Antalya insgesamt nicht gut.

„Ich war ziemlich aufgeregt und nervös“, sagte Elisabeth Seitz mit Blick auf ihre Barrenübung. „Auch weil ich wusste, ich kann viele Punkte fürs Team rausholen.“ Sie habe weder an den Finaleinzug noch an ihren Titel gedacht, sagt die Europameisterin: „Der hat mich eher so ein bisschen beruhigt, weil ich dachte, den hab ich, und den nimmt mir auch keiner mehr. Ich muss keinem mehr etwas beweisen, von daher ging es hauptsächlich um das Team.“

„Kein zusätzliches Risiko mehr“

Nach ihrem langersehnten Titel und einem vierten Platz im WM-Finale 2022 hatte Elisabeth Seitz im Herbst entschieden, dass sie mit Blick auf die Olympischen Spiele in Paris wieder einen kompletten Vierkampf turnen möchte. In Antalya startete sie zum ersten Mal seit Jahren international wieder am Schwebebalken und fiel gleich zweimal vom Gerät.

Bei der WM in Antwerpen möchte sie einen schwierigeren Sprung und auch wieder eine Bodenübung präsentieren. So hat sie es mit Mai besprochen. „Wir wollen kein zusätzliches Risiko mehr eingehen“, sagte er zuletzt mit Blick auf Experimente mit neuen Höchstschwierigkeiten. Man müsse auch darauf achten, dass sie gesund bleibe.

Elisabeth Seitz wird im November 30 Jahre alt. Was zu Beginn des Jahrtausends noch unmöglich schien, ist heute keineswegs mehr die absolute Ausnahme: In Antalya startete die 38-jährige Mutter zweier Kinder, Vasiliki Millousi aus Griechenland; die 31-jährige Sanne Wevers, Olympiasiegerin am Balken von 2016, qualifizierte sich als Drittbeste für das Finale an ihrem Spezialgerät; die gleichaltrige Britin Becky Downie feierte ihr Comeback am Barren.

Doch keine von ihnen – und vielleicht überhaupt keine Turnerin der vergangenen Jahrzehnte – hat so häufig in internationalen Finals gestanden wie Elisabeth Seitz.

Das Barrenfinale ist hochklassig besetzt: Alice D’Amato aus Italien, Beste der Qualifikation, ist technisch brillant, die zweimalige Europameisterin Becky Downie hat die schwierigste Übung, die Niederländerin Naomi Visser den besten Schwung. „Ich freu mich auf Samstag,“ sagte Elisabeth Seitz. Sie wird als letzte Turnerin ans Gerät gehen.