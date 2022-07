Republikaner im US-Wahlkampf : Warum ein NFL-Star zum Problem für Donald Trump werden könnte

Aktualisiert am

New York

Als mächtige Dampframme in Amerikas härtestem Mannschaftssport galt Herschel Walker schon immer als eine Art Heilsbringer für schwierige Fälle. Schon in der Schulmannschaft und später im College war der Mann aus dem Hinterland von Georgia einer der besten Running Backs seiner Generation. Und zwar einer, der es später verstand, seinen Namen so gut zu vermarkten wie kaum ein anderer.

Dennoch wirkte es bemerkenswert, wie Herschel Walker im Mai bei den Vorwahlen der Republikaner in seinem Heimatstaat seine jüngste Herausforderung meisterte. Obwohl sich der muskelbepackte ehemalige Footballspieler vorher noch nie in der amerikanischen Politik engagiert hatte, schlug er souverän fünf Konkurrenten und wurde mit 68,7 Prozent der Stimmen als Kandidat für das Amt des Senators in Washington auf den Schild gehoben.