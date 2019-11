Finale der Rugby-WM : Die kuriose Trickkiste des englischen Trainers

Eddie Jones ist für seine ungewöhnlichen Trainingsmethoden bekannt. So berichteten japanische Spieler nach der Rugby-Weltmeisterschaft 2015 in England, dass ihr damaliger Coach sie immer und immer wieder zur Spezialeinheit „Beat the Boks“ bestellt habe. Darin sollte das anstehende Gruppenspiel gegen den haushohen Favoriten Südafrika simuliert werden. Justin Ives, damals Verteidiger der „Brave Blossoms“, erinnerte sich, dass sie für diese Simulation manchmal um halb fünf früh aufgestanden und erst kurz vor Mitternacht ins Bett gekommen seien. Das Ende der Geschichte ist bekannt: Die Japaner besiegten die „Boks“ tatsächlich.

Nun geht es für Jones, dieses Mal als Cheftrainer von England, an diesem Samstag (10.00 Uhr MEZ bei Pro7 MAXX und ran.de) in Yokohama wieder gegen die Springboks. Dieses Mal ist es das Finale der Weltmeisterschaft, und wieder hat der Australier in seine Trickkiste gegriffen – und eine blonde Perücke herausgeholt. Schon vor ein paar Wochen war der Japaner Genki Okoshi zu den Engländern gestoßen, um bei Trainingsspielen auszuhelfen. Seine Rolle dieses Mal: Er musste Südafrikas Gedrängehalb Faf de Klerk spielen. Dessen blonde Löwenmähne ist sein Markenzeichen. Und so bekam Okoshi die Perücke aufgesetzt.

De Klerk ist eine Schlüsselfigur bei den Südafrikanern. Das sieht auch ein Vereinskollege des Südafrikaners bei den Sale Sharks, Tom Curry, so. Der Engländer sagt über ihn: „Man hört Faf, bevor man ihn sieht. Er ist sehr laut, er beherrscht und kontrolliert den Raum und gibt auch seinen deutlich größeren Teamkollegen lautstark Anweisungen. Wenn ich einen Gegner von seinem Spiel abbringen und ihn körperlich einschüchtern will, würde ich es mit Faf de Klerk versuchen.“

Das Statement ist umso erstaunlicher, als Curry selbst gerade zur „Wunderwaffe“ der Engländer erklärt wird. Denn wenn irgendwann die Geschichte der Rugby-Weltmeisterschaft 2019 in Japan nacherzählt wird, wird sie mit Sicherheit die Geschichte von Curry und Sam Underhill enthalten, die die All Blacks aus Neuseeland im Halbfinale fast im Alleingang auseinandernahmen und in ihren jungen Jahren so schon zu den einflussreichsten Spielern dieser Weltmeisterschaft gehören. Dabei ist vor allem der Aufstieg von Curry rekordverdächtig.

Der Mann aus Manchester war im Juni erst 21 Jahre alt geworden und so der jüngste Stürmer, der England je bei einer Weltmeisterschaft vertreten hat. Spieler auf seiner Position des Flügelstürmers, wie der langjährige All-Black-Kapitän Richie McCaw, der Engländer Richard Hill oder der Australier David Wilson, gewannen erst mit über 30 den Weltmeistertitel. Zur Krönung wurde Curry vor ein paar Tagen neben fünf anderen Spielern für die Wahl zum Welt-Rugby-Spieler nominiert. Und sollte die bisher beeindruckende englische Abwehr in Yokohama auch die Springboks dominieren, dann dürfte Curry daran entscheidenden Anteil haben.

Ein WM-Finale zwischen den Springboks aus Südafrika – die damals gewannen – und den „Red Roses“ aus England hatte es vor zwölf Jahren schon einmal gegeben. Damals war England als Titelverteidiger angetreten. Schwergewichtig hatten sie die Gegner in Materialschlachten im Zentrum gezwungen und letztlich ihren Star, Johnny Wilkinson, immer wieder mit Kicks Punkte machen lassen. „Ein Sieg der Springboks ist ein Sieg für alle, die das Spiel lieben“, schrieb 2007 bereits vor dem Finale die australische Fachzeitschrift „Rugby Heaven“.

Auch dank der prickelnden Auftritte von Curry und Underhill haben sich die Vorzeichen zwölf Jahre später komplett gewandelt. Einen Beweis lieferte nur wenige Tage vor dem Finale Brian O’Driscoll. „Ein Sieg Südafrikas wäre furchtbar für das Spiel, deshalb bin ich zum ersten Mal in meinem Leben für England.“ O’Driscoll war viele Jahre Kapitän des irischen Nationalteams. „Wer Rugby liebt, möchte immer, dass der Weltmeister das sehenswerteste Prunkstück dieses Sports ist. Und deshalb muss man an diesem Samstag Eddie Jones und seinen Männern viel Glück wünschen. Sie spielen gerade den aufregenden Stil, den wir brauchen, um jüngere Spieler für Rugby zu begeistern.“