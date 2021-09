Triathlonsieger Haug und Lange : Deutsche Dominanz im fränkischen Hawaii

Aktualisiert am

Anne Haug und Patrick Lange siegen beim Langstreckentriathlon in Roth. Langes Siegerzeit ist bisher nie erreicht worden, doch sie wird nicht als Weltbestzeit gewertet.

Patrick Lange gewinnt die Challenge in Roth Bild: dpa

Es bleibt dabei: Deutsche Profis sind das Maß aller Dinge im Langstreckentriathlon. Bei den Männern sind es Jan Frodeno und Patrick Lange, bei den Frauen ist es Anne Haug, allesamt Hawaii-Champions. Beim Traditionsrennen am Sonntag im fränkischen Roth unterstrichen Haug und Lange mit überlegenen Siegen ihre Ausnahmestellung.

Frodeno wird erst im Oktober wieder eine Langstrecke bestreiten. Er gegen Lange, auf dieses Duell auf Hawaii hatte sich die Triathlon-Szene gefreut, doch dann wurde der Saisonhöhepunkt, der am 9. Oktober stattfinden sollte, wegen Corona auf Februar verschoben. Des einen Pech, des anderen Glück. Nutznießer der Absage war das Rennen in Roth, das nicht zum weltweiten Wettkampfzirkus des Ironman-Konzerns gehört, aber auf eine lange Geschichte zurückblickt und einen exzellenten Ruf genießt.

Nach der Absage auf Hawaii hatten die Franken drei Hawaii-Champions am Start: Haug, Lange und Sebastian Kienle. „Ein fränkisches Hawaii“, nannte Organisator Felix Walchshöfer das aufgewertete Feld, was ziemlich verwegen war, aber zumindest den Siegern gerecht wurde. Anne Haug und Patrick Lange schwammen, radelten und liefen in einer eigenen Sphäre. Lange lag im Ziel mehr als zehn Minuten vor dem Zweiten, Nils Frommhold. Haug hatte gar mehr als 31 Minuten Vorsprung vor der Britin Laura Siddall.

Aufgabe von Kienle

Kienle hingegen erlebte einen bitteren Tag. Der Hawaii-Champion von 2014 hatte schon beim Schwimmen über 3,8 Kilometer mehr als vier Minuten auf Lange eingebüßt. Auf der Radstrecke verlor er gegen eine entfesselt fahrende Spitzengruppe mit dem ehemaligen Radprofi Ruben Zepuntke als Tempomacher weiter an Zeit. Es gab keine Aussicht auf Besserung, da stieg Kienle aus, und die Frage war, würde dies nach vielen Verletzungsproblemen sein letztes Rennen sein. „Ich hoffe, dass ich den Triathlon-Sport weiter machen kann“, sagte er. Während der 37 Jahre alte Kienle auf einem Tiefpunkt seiner großen Karriere angekommen war, strahlten Lange und Haug den Glanz von Champions aus, die der Konkurrenz weit enteilt waren.

Langes Siegerzeit von 7:19:19 Stunden ist bisher nie erreicht worden, als Weltbestzeit wird sie nicht in die Triathlon-Geschichte eingehen, weil die Radstrecke von 180 auf 170 Kilometer verkürzt worden war. Man hatte wegen Corona den legendären Solarer Berg ausgespart, wo sonst Tausende Zuschauer an der Strecke stehen. Haug war nach 7:53:48 Stunden im Ziel.

1700 Einzelstarter und 320 Dreier-Staffeln hatte Roth in Absprache mit den Genehmigungsbehörden zugelassen, nicht einmal die Hälfte des Feldes in einem normalen, nicht von Corona zerrütteten Jahr. Aber immerhin: Nach der Absage 2020 konnten die Franken wieder ihre Triathlon-Festspiele ausrichten. Mit 3-G-Regel und vielen anderen Schutzmaßnahmen, aber auch mit einem bestuhlten Stadion im Ziel, das mit Abstandsregeln 1500 Zuschauern Platz bot.

Es war, dank Lange und Haug, die beide erstmals in Roth starteten, in der Spitze eines der bestbesetzten Langstreckenrennen des Jahres, und es war auch eine Demonstration des Selbstverständnisses der Veranstalter, die sich gegen den kühlen, massiv auf Profit ausgerichteten Ironman-Konzern als athletenfreundliche Alternative einen Namen gemacht haben. „Wir haben einen großen Vorteil gegenüber Ironman“, sagt Roth-Chef Walchshöfer. „Wir sind ein Familienunternehmen, wir können direkt entscheiden. Unser Ziel ist, dass wir für die Altersklassenathleten gestärkt aus der Krise hervorgehen. Das heißt: Wir müssen uns entsprechend verhalten, egal ob das Ummeldungen nach der Absage 2020 waren, egal ob das jetzt die Verschiebung von Juli auf September war, wir haben gesagt: Ihr könnt kostenlos ins nächste Jahr verschieben, ihr könnt euch aber auch abmelden und bekommt das Geld zurück.“

Die Athleten haben das honoriert. Walchshöfer macht kein Hehl daraus, dass Roth wohl nicht mehr auf dem Triathlon-Markt wäre, wenn nicht viele Athleten und Athletinnen 2020 Teile oder ihr komplettes Startgeld der Veranstaltung als Spende gegeben hätten. „Wir sind aber noch nicht durch, was die Krise betrifft“, sagt Walchshöfer. „Wir werden sehr rote Zahlen schreiben, es fehlen massiv Einnahmen. Aber es ist ganz wichtig, dass wir jetzt in die Zukunft investieren. Wir haben eine Verantwortung gegenüber den Athleten, die uns zwei Jahre die Treue gehalten haben. Wir wollten unseren Athleten das beste Rennen bieten, das es in diesem Jahr unter Corona-Bedingungen auf diesem Globus gibt.“ Das könnte den Franken gelungen sein, auch wenn das Jahr noch nicht zu Ende ist.