Triathletin Joanna Tywczynski : Ein Leben voller Energie

Joanna Tywczynski ist eine Frau, die auffällt mit all der Energie, die sie ausstrahlt. Sie kann nicht anders, Energie ist bei ihr wie ein immerzu nachwachsender Rohstoff. Stets verfügbar, oft übersprudelnd, mitunter bahnbrechend. Sitzen sei nicht ihre Sache, sagt Joanna Tywczynski. Nicht länger am Stück und schon gar nicht daheim. Darum radelt und rennt sie, rennt und radelt, schwimmt regelmäßig, surft leidenschaftlich, geht gern klettern. Und verströmt dabei einen Mix aus Lebensfreude und Lockerheit. So weit, so gewöhnlich.

F.A.Z. Newsletter Sport Mo. – Fr. um 16.00 Uhr; Sa. – So. um 18.00 Uhr ANMELDEN

Doch die 48-Jährige ist kein Privatier, der im fortgeschrittenen Athletenalter Ambitionen im Ausdauersport entwickelt hat. Weit gefehlt. Die Darmstädterin arbeitet Vollzeit als Krankenschwester im Klinikum Darmstadt, ist alleinerziehende Mutter und hat sich unlängst wieder für die Weltmeisterschaften auf der Triathlon-Halbdistanz in ihrer Altersklasse qualifiziert. Die eine Frage – wie machst du das alles bloß? – bekommt sie immer wieder aufs Neue zu hören. Es sei in erster Linie Kopfsache, sagt sie, eine Sache der Organisation, des Umfelds und, da ist es wieder, der Energie. Aber vielmehr scheint zu gelten: Sie kann und will einfach nicht anders, als ein (hyper-)aktives Leben zu führen.