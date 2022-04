Triathlon in Utah : Nach Lange fehlt auch Frodeno bei Ironman-WM

Die Ironman-WM am 7. Mai in Utah verliert seine größte Attraktion. Triathlet Jan Frodeno sagt seine Teilnahme ab. Damit fällt das mit Spannung erwartete Kräftemessen mit nachrückenden Topathleten aus.

„Ich will auf Nummer sicher gehen“: Jan Frodeno fehlt bei der Ironman-WM in Utah im Mai. Bild: AFP

Jan Frodeno wird nicht an der Ironman-Weltmeisterschaft am 7. Mai in St. George im amerikanischen Bundesstaat Utah an den Start gehen. Der Olympiasieger von 2008 über die Kurzstrecke und dreimalige Hawaii-Champion laboriert an einer Verletzung der Achillessehne und kündigte am Donnerstag per Instagram seinen Verzicht auf die WM an.

Das Rennen in Utah ist der Ersatz für das wegen Corona ausgefallene Rennen 2021. Die reguläre WM 2022 ist für den 8. Oktober dieses Jahres auf Hawaii geplant. Utah gilt vielen Athleten zwar als Möglichkeit, einen WM-Titel zu gewinnen, aber doch nur als zweite Wahl gegenüber dem Original auf der Pazifikinsel.

Frodeno erklärte in seinem Statement vom Donnerstag, er wolle kein Risiko eingehen, sondern sich ganz und gar auf das Rennen in Kona auf Hawaii konzentrieren. „Ich will auf Nummer sicher gehen“, sagte er, „und auf Big Island ein großes Rennen liefern.“ Die WM in Utah verliert damit nach Patrick Lange, der ebenfalls wegen einer Verletzung seine Teilnahme absagte, mit Frodeno auch seine größte Attraktion.

Auf das mit Spannung erwartete Kräftemessen des 40 Jahre alten Frodeno mit den nachrückenden Topathleten aus Norwegen um den Olympiasieger von Tokio, Kristian Blummenfelt, muss die Triathlonszene nun fast ein weiteres halbes Jahr warten.