„Alle waren getestet“ : Der ersehnte Triathlon-Startschuss

Auch wenn es nur ein Swim&Run war, die Teilnehmer also auf das Radfahren verzichten mussten, so war es doch der vorsichtige Start in die deutsche Triathlon-Saison 2021. Es war in diesem Jahr der allererste Wettkampf für Kaderathleten und die Triathlon-Regionalliga, die als dritte Liga als Leistungsklasse gilt. „Dieser Tag war überaus wichtig für viele Bereiche“, sagt Thomas Hauck-Pignède, der Sportliche Leiter des veranstaltenden DSW Darmstadt. „Auf der einen Seite natürlich für die Sportler. Es war überfällig, dass endlich einmal wieder ein Wettkampf stattgefunden hat. So viel man sich im Training auch quält, ein Wettkampf ist einfach noch einmal etwas ganz anderes. Deshalb war es auch am Allerwichtigsten, dass der Wettkampf tatsächlich stattgefunden hat. Ich muss gestehen, mit den Ergebnissen habe ich mich gar nicht so sehr auseinandergesetzt.“

Auch für die Triathlon-Verbände und die Vereine, sagt Hauck-Pignède, sei das Rennen von großer Bedeutung gewesen. „Es war ein ganz wichtiges Signal, das haben auch die Reaktionen und das Feedback danach gezeigt.“ Wir können das, es ist möglich – das war die Botschaft.

Keine Kompromisse

Hauck-Pignède legt größten Wert darauf, dass man bei der Organisation der Veranstaltung keinerlei Kompromisse gemacht habe. Gesundheitsvorsorge und Pandemiebedingungen hätten absolut im Mittelpunkt gestanden. „Ich war während des Wettkampfes viel entspannter“, sagt er, „als man es vielleicht im Supermarkt ist, wo man halt manchmal nicht weiß, was der Nebenmann so gemacht hat am Tag zuvor. Bei uns waren alle getestet, alle Athleten, Kampfrichter, Helfer.“ Jeder musste einen negativen Test vorlegen, der nicht älter als 24 Stunden war. Zusätzlich gab es eine mobile Teststation vor Ort. Das funktionierte reibungslos. „Das Testen, die Testmöglichkeiten“, sagt Hauck-Pignède, „das ist nicht mehr die große Hürde, die einem solchen sportlichen Wettkampf im Wege steht. Das ist alles machbar.“

Über den Tag verteilt waren es 150 Starter, die in der Traglufthalle des Darmstädter Nordbades und im Bürgerpark in drei Gruppen auf die Strecke geschickt wurden. Neben den Regionalliga-Startern waren es Kadermitglieder im Alter zwischen 14 und 23 Jahren. Breiten- und Hobbysportler konnten nicht an den Start gehen, was Hauck-Pignède bedauert. Man habe durchaus überlegt, ob man die Veranstaltung überhaupt ohne Hobbysportler organisieren sollte. „Aber wir sind dann zum Schluss gekommen, dass auch für diejenigen, die im Moment in der sportlichen Gesellschaft nicht so eine große Lobby haben, also die Breite, wichtig ist, wenn wir zeigen, dass Wettkämpfe auch unter Pandemiebedingungen funktionieren können. Davon profitieren hoffentlich alle am Ende. Das Konzept dieses Wettkampfes hätten wir im Prinzip auch auf andere Startgruppen abbilden können, es ist nicht auf den Leistungssport begrenzt.“

Mehr zum Thema 1/

Der Wettkampf über 500 Meter Schwimmen und fünf Kilometer Laufen war auf ganz auf Kontaktminimierung ausgelegt. Der Schwimmstart erfolgte im Abstand von zwanzig Sekunden, um Annäherungen möglichst zu vermeiden. Nach dem Ausstieg aus dem Wasser hatten die Sportler fünf Minuten Zeit, um auf die Laufstrecke zu gehen. Für die Ergebnislisten wurden Schwimm- und Laufzeit addiert. Nicht nur, was die Organisation betraf, auch sportlich verlief das Rennen für die Veranstalter erfolgreich. Bei den Männern sicherte sich der 20-jährige DSW-Starter Mika Noodt den Sieg in 22:30 Minuten vor David Breinlinger (Heidelberg) und Lukas Meckel (Witten). „Es war eine tolle Standortbestimmung“, sagte Noodt, der in normalen Zeiten für das Bundesligateam des DSW startet, nach seinem Erfolg. „Jetzt hoffe ich, dass ich meine gute Form bald wieder bei anderen Rennen zeigen kann.“

Auch bei den Frauen behielt der DSW Darmstadt den Gesamtsieg im eigenen Verein. Jule Behrens siegte in 24:48 Minuten vor Filipa Herrmann (Brander SV) und ihrer Darmstädter Teamkollegin Finja Schierl. In der Regionalliga-Wertung der Frauen schwamm und lief Jule Behrens‘ Mutter Alexandra Rechel in 29:49 Minuten auf Platz vier. Auch das eine besondere Leistung, mit 48 Jahren.