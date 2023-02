Für das Giganten-Duell zweier Triathlon-Generationen auf Ibiza bat Jan Frodeno seine größten Konkurrenten um Mithilfe. „Ich frage mich, ob ihr vielleicht ein Wort für mich einlegen könnt“, sagte der 41 Jahre alte dreimalige Ironman-Weltmeister etwas verschmitzt kokettierend in einem kurzen Video bei Instagram.

Gerichtet war die Nachricht an Gustav Iden, Hawaii-Sieger im vergangenen Jahr über die 3,86 Kilometer Schwimmen, 180,2 Kilometer Radfahren und 42,2 Kilometer Laufen, und dessen norwegischen Landsmann Kristian Blummenfelt, Olympiasieger und unter anderem Ironman-Weltmeister von St. George. Die beiden Kumpels und Trainingspartner, 26 und 29 Jahre alt, gelten als die Superstars der neuen Generation.

Frodenos Problem: Er will bei den European Open der Professional Triathlon Organization am 6. Mai starten. „Dann ist mir aufgefallen, dass ich zum ersten Mal in wohl 20 Jahren eine Wildcard brauche“, sagte Frodeno.

Die launige verbale Vorlage für ein knallhartes Kräftemessen, auf das die Triathlon-Fans schon länger warten, nahm Blummenfelt begeistert auf. „Entspann' dich, Jan. Ich denke, ich kenne jemanden, der jemanden kennt, der jemanden kennt“, sagte er wiederum i+n einem kurzen Video, das die PTO selbst ebenfalls postete bei der PR-Aktion auch in eigener Sache. „Ich telefoniere ein bisschen und bring dich rein“, sagte Blummenfelt, woraufhin Frodeno mit einem Zwinkersmiley kommentierte: „Wer auch immer gesagt hat: Nette Kerle gewinnen nicht. Wir sehen uns dort.“

Das Rennen auf der Party-Insel führt über 2 Kilometer Schwimmen, 80 Kilometer Radfahren und 18 Kilometer Laufen. Einen guten Monat vorher will Frodeno bei einem 70.3-Rennen über die halbe Ironman-Distanz in Kalifornien in seine letzte Saison auf Weltklasse-Niveau einsteigen. Anfang Juni wird der gebürtige Rheinländer, der mittlerweile mit seiner Familie in Andorra lebt, beim Ironman Hamburg starten, im September steigt in Nizza die WM.