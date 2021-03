Comeback von Triathlet Frodeno : „Das waren ein paar verrückte Tage“

Auf den Schock brauchte Jan Frodeno erstmal eine dicke Mütze Schlaf. Knapp anderthalb Jahre hatte der Ironman-Weltmeister auf diesen Moment hingefiebert und dann stolperte er fast über eine bürokratische Hürde. „Das waren ein paar verrückte Tage. Telefonanrufe, E-Mails, hin und her, her und hin“, berichtete Frodeno in einer Videobotschaft bei Instagram über seine Odyssee. Erst mit vier Tagen Verspätung erhielt er nach einem Formfehler im Vorfeld grünes Licht für seine Einreise in die Vereinigten Staaten.

„Ich freue mich auf ein kleines Nickerchen im Flugzeug“, gab der 39-Jährige breit grinsend Entwarnung. Bei der hochkarätig besetzten Challenge Miami wird Frodeno am Freitag (21.15 Uhr MEZ) erstmals seit 517 Tagen an der Startlinie stehen. Der Routinier hat seit seinem dritten Triumph auf Hawaii am 12. Oktober 2019 keinen Wettkampf mehr bestritten.

Einreiseformulare, Anträge auf Corona-Soforthilfe, Netzwerkpflege: Wenn die Triathleten am Freitag unter Palmen in die Saison starten, haben sie ihre neue vierte Disziplin bereits erfolgreich absolviert. Den Papierkram. Denn statt sich nur auf ihren Sport zu konzentrieren, war viel bürokratischer Aufwand nötig, um es überhaupt an die Startlinie zu schaffen. Marcus Herbst hatte zum Glück die richtigen Papiere dabei, als er zum Mitteldistanz-Rennen nach Miami reiste. „Es gibt für die Einreise Formulare für Ausnahmeregelungen. Der Veranstalter hatte uns darüber informiert, diese aber nicht übersandt“, berichtet der Leipziger. „Wir hatten Glück, das Formular unabhängig davon bei der amerikanischen Botschaft beantragt zu haben.“

Letztlich sind Herbst oder der am Freitag in Dubai ebenfalls über die halbe Ironman-Distanz startende Thüringer Christian Altstadt einfach nur froh, ihren Sport endlich wieder ausüben zu können. Der Weg dahin war allerdings mir viel Energie- und Kraftaufwand sowie mit Existenzängsten verbunden. Denn Herbst und Altstadt sind immerhin Profis.

Seit 2017 hat Altstadt ein Gewerbe als Leistungssportler, über das alle Einnahmen laufen. Da er seinen Lebensunterhalt durch den Sport bestreitet, machte ihm die Pandemie zu schaffen, er beantragte die staatliche Corona-Soforthilfe. Viele Unterstützer hielten dem studierten Geisteswissenschaftler die Treue. „Anfangs habe ich schon überlegt, welche beruflichen Alternativen es zum Triathlonsport gäbe“, berichtet der Jenaer. „Dass die wichtigsten Sponsoren blieben, ist für die monatliche Einkommenssicherung wichtig. Sie machen den Großteil der Einnahmen aus, da Preisgelder nur eine Zugabe sind.“

Ganz so existentiell waren die Sorgen bei Frodeno nicht. Doch auch der deutsche Vorzeige-Triathlet vermisste seinen Sport. Im Vorjahr hatten ihn erst die Ausfälle durch die Coronakrise und dann vor den wenigen Rennen im Jahresendspurt zwei Radstürze ausgebremst. „Wettkampf, Adrenalin, sich endlich mal wieder richtig auspowern“, blickte Frodeno im Gespräch mit dem Onlineportal tri-mag.de freudig voraus: „Als es hieß, dass die Möglichkeit besteht, ab dem Moment hatte ich so Bock und so einen Hunger, dass ich das Training im Prinzip in kürzester Zeit hochgefahren habe.“

Doch die Wettkampfpause hat Spuren hinterlassen. „Ich bin auf jeden Fall gut nervös“, gestand der Triathlet des LAZ Saarbrücken: „Ich bin schon mit einem maximalen Respekt unterwegs, weil es eine lange Zeit her ist.“ Dazu kommt die ungewohnte Distanz. Auf dem legendären Speedway Miami wird unter strengsten Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen eine Strecke von 1,6 km Schwimmen, 62,7 km Radfahren und 16,9 km Laufen absolviert.

Mehr zum Thema 1/

Die Zeiten und Intervalle seien in den Trainingseinheiten „langsam wieder in eine ordentliche Richtung“ gegangen, berichtete Frodeno. Er wünsche sich deshalb, „dass ich das Rennen irgendwie bestimmen kann“. Wohlwissend, dass das eine äußerst schwere Aufgabe wird. Neben Frodeno gehen mit dem Kanadier Lionel Sanders und den amerikanischen Topathleten um Ben Hoffman zahlreiche Langstreckenspezialisten an den Start. Er habe die Chance auf einen Start „nicht missen wollen“, erklärte der Olympiasieger von 2008, „ein starkes Feld und starke Konkurrenz motivieren mich mehr als alles andere“.