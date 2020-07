Triathletin Daniela Bleymehl : „Momentan lebe ich von meinen finanziellen Ressourcen“

Wenn Sie ein halbes Jahr zurückblicken: Welchen Plan hatten Sie für vergangenen Sonntag?

Ich habe bei meinem Heimrennen, dem Ironman Frankfurt, noch eine Rechnung offen. Im letzten Jahr bin ich dort krankheitsbedingt nicht ins Ziel gekommen – dies wollte ich wieder gut machen und mir außerdem die Qualifikation für die WM auf Hawaii sichern. Als starke Radfahrerin wären am Sonntag ideale Bedingungen gewesen: nicht zu heiß und dazu sehr windig. Covid19 hat mir und uns allen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Das Rennen wurde vergangene Woche für 2020 ersatzlos abgesagt. Stattdessen habe ich mir in einer von drei Triathlon-Staffeln mit Nicole Leder die 20 Kilometer geteilt, im Rahmen von „Hessens großem Sporttag“ am geplanten Termin des Ironman in Frankfurt.