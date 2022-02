Ironman Patrick Lange : „Es gab Angstschübe und Panikattacken“

„Becoming Ironman – mein Weg zum Weltmeister im Triathlon“ – so hat Patrick Lange seine Autobiographie überschrieben, die am Dienstag, 22. Februar, erscheint und mehr hält, als der Titel verspricht. Lange hat 2017 und 2018 die Ironman-WM auf Hawaii gewonnen, aber er erliegt in seinem Buch nicht der Versuchung, nur einen heldenhaften Aufstieg zu beschreiben. Er schildert auch seinen folgenden Abstieg samt tiefer Krisen, Angstzuständen und Panikattacken im Jahr 2019. „Ich will einen Einblick geben, wie ich der geworden bin, der ich bin“, sagt er im Gespräch mit der F.A.S. „Ich möchte, dass mich die Leute endlich auch in der Tiefe kennenlernen.“

Von vorn: Lange beginnt seine Triathlonkarriere, wie üblich, auf der olympischen Kurzstrecke, mit Erfolgen, aber ohne Aussicht auf einen Sprung in die Welt­spitze. 2012 wagt er sich in Wiesbaden an die Mitteldistanz über 1,9 Kilometer Schwim­men, 90 Kilometer Radfahren und 21 Kilometer Laufen. Platz sieben. In Luxemburg wird er Zweiter. 2014 startet er bei der Mitteldistanz-WM in Mont-Tremblant in Kanada, stürzt mit dem Rad, muss fünf Wochen Pause machen. Nach und nach verabschieden sich die wenigen Sponsoren, die er hat, bis nur noch einer übrig ist. Der gibt ihm 3000 Euro – pro Jahr.